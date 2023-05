﻿Im Fehmarnsund gesichtet: „Delle“ wieder auf dem Weg nach Svendborg?

„Delle“ ist wieder auf dem Weg nach Norden: Nach einer Sichtung vor Fehmarn hofft man in Svendborg auf seine Rückkehr. Jesper Stig Andersen hat seinen Vortrag in Travemünde indes abgesagt.

Lübeck. In seiner süddänischen Heimat wird „Delle“ seit seiner Abreise in Richtung Travemünde arg vermisst – doch auch den Delfin scheint das Heimweh gepackt zu haben. Der von den Lübeckern lieb gewonnene Meeressäuger wurde offenbar an Himmelfahrt im Hafen von Neustadt in Holstein und im Fehmarnsund gesichtet und scheint sich weiter in Richtung Dänemark vorzuarbeiten.