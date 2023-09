Dosenmoor: Schaf lief vor ICE – Strecke war Sonntagabend gesperrt

Bordesholm. Wer am Sonntag auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster unterwegs war, brauchte starke Nerven. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntagabend im Dosenmoor gegen 18.45 Uhr zu einer Kollision eines Schafes mit einem ICE. Daraufhin musste die Strecke bis 21.30 Uhr gesperrt werden, nachdem Stellwerksprobleme bei Pinneberg bereits am Nachmittag für Probleme gesorgt hatten.

Am Abend seien zwei Schafe offensichtlich beim Verladen im Bereich des Dosenmoors nördlich von Neumünster in Richtung der Bahngleise gelaufen, so die Bundespolizei. Eines der Tiere sei trotz einer eingeleiteten Schnellbremsung vom Zug erfasst und verletzt worden. Die Schafe seien dann entlang des Bahndamms in Richtung einer Pferdekoppel gelaufen. Die Anwesenheit der Schafe habe wiederum die Pferde unruhig gemacht, sodass diese versuchten die Schafe zu attackieren.

Feuerwehr half beim Einfangen der Schafe

Der Pferdehalter habe seine Tiere jedoch beruhigen können. Mit Untersützung der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld und der Berufsfeuerwehr Neumünster sei es zudem gelungen, die entlaufenen Schafe einzufangen.

Wegen der Sperrung der Bahnstrecke seien vier Züge verspätet gewesen. Gegen den 33-jährigen Halter der Schafe sei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden.

KN