﻿Packende Duelle mit Paddel und Gebrüll auf der Hörn in Kiel

Kiel. Die Hörn in Kiel gehörte am Sonnabend den Drachenbooten. 66 Teams traten zum 16. Kieler Fun Cup an. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Feuerzwerge, Superhelden und Löwen stiegen in die Boote.

Im Zehn-Minutentakt starteten ab 10 Uhr die Teams auf der Innenbahn zwischen Hörnbrücke und dem Hörn Campus. „Wir haben hier ideale Wetterbedingungen und eine tolle Wettkampfbahn. Kein Wind, keine Welle und sehr viel Spaß“, sagt Organisator Bernd Lensch. Seit 16 Jahren organisiert er mit seinem Team von der Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 den Wettbewerb, der für seinen hohen Spaßfaktor bekannt ist.

Drachenboottage 2023: Stadt Kiel war auch mit einem Team dabei

Und es gehe nicht nur um Bestzeiten, sondern auch darum, welche Mannschaft sich die kreativsten Verkleidungen und Bemalungen überlegt hat. Mit dabei sind Schulen, Firmen, Behörden und Vereine. Mittendrin auch die Stadt Kiel. „Wir haben uns vorbereitet und auch trainiert“, verspricht Tiefbauamtsleiter Peter Bender.

„Die Liga der Superpaddler“ der Firma Rheinmetall Landsysteme aus Kiel setzt ihr Vorhaben gleich in die Tat um. Nach den Vorläufen in der Mixed-Klasse landen sie auf Rang fünf. Das in Kostümen der Marvel-Superhelden verkleidete Team sorgte aber beim Publikum für Begeisterung.

Großen Beifall gab es auch für das Team der „Förde Löwen“ von der Firma Löwe-Scheren. Die Paddler und der sechsjährige Trommler Mattes kämpften sich in Löwen-Perücken auf den sechsten Platz der „Offenen“-Klasse. „Die Idee mit den Perücken haben wir dem Team erst vor dem Start gesagt“, sagt Kapitänin Brigitte Jüttner.

Es war die Premiere für die Löwen. „Wir hatten die Idee in der Firma. Für die Gemeinschaft ist das sehr schön“, so Jüttner. Ein paar Trainingseinheiten haben gezeigt, dass man auch durchaus eine Chance hat. Mit der Zeit von einer Minute und knapp 18 Sekunden schnitten die Löwen die Vorrunde auf Platz fünf in der offenen Klasse ab.

„Es kommt aber auch sehr auf den Spaß an“, so Organisator Lensch. Das Interesse an dem Wettbewerb kommt langsam wieder aus der Pandemie-Pause. „Im vergangenen Jahr hatten wir 47 Team, in diesem Jahr 66. Vor Corona waren es 100 Teams“, so Lensch.

Nur drei reine Frauenteams auf der Hörn in Kiel dabei

Der Wettbewerb ist in vier Klassen aufgeteilt. Die Teams in der Kategorie „Mixed“ waren mit 40 in der Mehrheit. Dabei waren mindestens zwölf der 18 Insassen im Boot Männer. Bei den drei Booten der Kategorie „Ladies“ traten reine Frauen-Mannschaften mit 18 Teilnehmerinnen plus Trommlerin im Boot an. Die zwei Kanu-Teams stammten aus Kanu-Vereinen. Und alle Teams, die in keine der ersten drei Kategorien passten, paddelten in der offenen Klasse unter „Open“. Das waren diesmal 19 Teams.

Sportlich dominierten in der Mixed-Klasse die „Feuerzwerge“ der Feuerwehr Schönkirchen mit einer Bestzeit von einer Minute und 11,64 Sekunden die Vorläufe. Im Finale um 18 Uhr hatten schnellen Feuerwehrleute vom Ostufer um Teamkapitän und Wehrführer Moritz Otto ebenfalls die Nase vor – in fast identischer Zeit. Hinter ihnen folgte das Team „Poseidons Alptraum“ von der Paddelgemeinschaft „Wilde Horde“ und die „Dräger Dragons“ der Dräger Werke aus Lübeck.

Bei den „Open“-Teams setzte sich im Finale das Team der „Hell Dragons“ von Hell Gravure Systems aus Kiel mit der Tagesbestzeit (1:07,84 Minute) vor den Schiffbauerteams „Treibyacht“ der Lürssen-Werft und „Plan B“ der German Naval Yards aus Kiel durch.

Bei der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Die „Entenjäger“, „Trolle“, „Finanzdrachen“ oder „Poseidons Alptraum“ paddelten über die Rennstrecke. Genauso wie „Die Wirtschaftsweisen“, „Die Rolling Cones“ oder die „Thyssen Gräten“.

Staatskanzlei im Drachenboot in Kiel wieder vor Wirtschaftsministerium

Etwas zerknirscht war am Ende nur Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, der mit dem Team „Der echte Norden“ auf Platz 20 landete und damit deutlich hinter den „Lions and Leef“ (Platz 7) der Staatskanzlei von Ministerpräsident Daniel Günther. „Das darf ich mir jetzt wieder ein Jahr lang in der Kantine anhören“, sagte ein leicht zerknirschte Madsen bei der Siegerehrung.

Da half es auch wenig, dass die „Social Dragons“ mit dem Team des Sozialministeriums auf Platz 29 in der Mixed-Kategorie landeten.

Fazit: Die Drachenboottage sind wieder da. „Mit diesem Team, es zu organisieren, macht das auch Spaß“, so Bernd Lensch. Die 80 Helferinnen und Helfer leisteten bei der Unterbringung der Teams und der Organisation vom Ellebeker Turnvereinigung einen großen Beitrag.

