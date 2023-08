Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Verwässerte Freude beim Wacken Open Air

Die Schlammschlacht ist in vollem Gange: Beim Wacken Open Air feiern rund 50 000 Fans ihre Metal-Stars - weitere gut 30 000 mussten hingegen draußen bleiben. Was das für Besucher und Veranstalter bedeutet und was sonst noch wichtig war, lesen Sie in der Post aus dem Newsroom.