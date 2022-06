Krankenhäuser, Arztpraxen und der Rettungsdienst in Schleswig-Holstein ächzen unter dem Anstieg von Corona-Fällen beim Personal und unter Patienten. Sie richten einen dramatischen Appell an die Bevölkerung: Wer nicht unbedingt muss, soll die Notaufnahmen und Praxen meiden.

Kiel. Die Corona-Lage verschärft sich in Schleswig-Holstein weiter – jetzt haben Kliniken, Arztpraxen und der Rettungsdienst der Stadt Kiel gemeinsam Alarm geschlagen. Auch die neue Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) meldete sich an ihrem ersten Arbeitstag am Mittwoch mit einem Appell zu Wort. „Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben, um andere zu schützen“, so von der Decken.

„Durch eine Vielzahl von Erkrankungen an Covid-19 in der Mitarbeiterschaft kommt es aktuell zu einer angespannten personellen Situation bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten in Kiel“, teilten die Akteure des Kieler Gesundheitssektors in einer außergewöhnlich drastisch formulierten Erklärung mit. Betroffen sei auch die Berufsfeuerwehr, berichteten das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), das Städtische Krankenhaus, die Klinik Lubinus, die Kieler Feuerwehr und die niedergelassenen Ärzte.