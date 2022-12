Zeugen gesucht

Drei Einbrüche in Autos in Norderstedt am Montag

Bildunterschrift anzeigen Bildunterschrift anzeigen Dreimal haben Unbekannte am Montag in Norderstedt Taschen und Portemonnaies aus Autos gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. © Quelle: Jan von Schmidt-Phiseldeck