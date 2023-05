Drei Menschen bei Unfall in Hingstheide schwer verletzt

Hingstheide (dpa/lno). Bei einem Autounfall in Hingstheide (Kreis Steinburg) sind ein Mann und zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr am Sonntagabend geradeaus über eine Kreuzung und missachtete die Vorfahrt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dann kollidierte er mit dem Wagen einer 22 Jahre alten Fahrerin und ihrer 25-jährigen Beifahrerin. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.