﻿Geheimes Rechtsrock-Konzert: Neo-Nazis verschanzten sich im Vereinsheim

Ein Großaufgebot der Polizei hat in der Nacht zu Sonntag ein geplantes Konzert mehrerer Rechtsrock-Bands in einer Gartenkolonie in Neumünster verhindert. Laut Polizei waren einige der etwa 350 bis 400 Anwesenden bereits polizeibekannt. Die Szene hatte das Fest unter einem deutlich harmloseren Vorwand angemeldet.

Ein Großaufgebot der Polizei hat ein geplantes Konzert mehrerer Rechtsrock-Bands in einer Gartenkolonie in Neumünster verhindert. Statt das Gelände zu verlassen, verschanzten sich einige Besucher aber im Vereinsheim der Kolonie und richteten dort einen erheblichen Schaden an, sagte ein Polizeisprecher.

Neumünster. Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Neumünster ein Geheimkonzert von Musikbands aus der Rechtsrock-Szene verhindert. Knapp 400 Konzertbesucher hatten sich dazu im Vereinsheim der Heinrich-Förster-Gartenkolonie im Stadtteil Faldera versammelt. Um die Veranstaltung zu beenden, war ein massiver Polizeieinsatz nötig. Denn einige der Besucher hatten sich verschanzt, die Fenster und Türen im Vereinsheim mit Tischen und Stühlen verbarrikadiert.

Mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerlöscher sollen sie die Polizisten beworfen haben. Für die Räumung forderten die Einsatzkräfte daraufhin Verstärkung aus Hamburg sowie von der Bundespolizei und zahlreiche Hundeführer an.

Geplantes Rechtsrock-Konzert in Neumünster: Zahlreiche Straftaten und Anzeigen

Polizeisprecher Michael Heinrich sprach noch in der Nacht von „diversen Straftaten im Laufe des Abends“ und entsprechenden Anzeigen, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und Widerstand. Laut Heinrich wollte die Polizei das Konzert verhindern, „da von einigen der angereisten Personen eine nicht unerhebliche Gefahr ausging“. Zum Teil seien sie polizeilich bekannt gewesen.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten sollten bei dem Geheimkonzert drei Bands aus der Rechtsrock-Szene auftreten. Neben den Bands „Endstufe“ aus Bremen sowie „Hard & Smart“ aus Baden-Württemberg war auch die Gruppe „Radikahl“ darunter, eine der ältesten und bekanntesten Rechtsrock-Bands in Deutschland.

Wegen eines geplanten Rechtsrock-Konzertes in einer Gartenkolonie in Neumünster kam es am Sonnabend zu einem massiven Polizeieinsatz. © Quelle: NMS TV

Für das Konzert unter dem Motto „Der Norden rockt“ wurde in der Szene unter anderem per Flyer Werbung gemacht. Und es gab nur eine limitierte Zahl an Tickets: 388 Stück. Für Informationen zur Anreise musste man eine Telefonnummer anrufen. In dem Vereinsheim war unter anderem ein Banner mit der Aufschrift „Brigade 12 – Pommern“ und zwei gekreuzten Handgranaten aufgehängt worden. Unter den Gästen des geplanten Konzerts soll auch Mark Proch gewesen sein, Vorsitzender des NPD-Landesverbandes. Insgesamt sollen die Besucher aus verschiedenen Regionen des Bundesgebiets angereist sein.

In der Gartenkolonie ging die Polizei mit erheblichem Personaleinsatz gegen die rechtsextreme Szene vor. © Quelle: NMS TV

Um keine Hinweise auf das geplante Rechtsrock-Konzert zu hinterlassen, soll die Veranstaltung in der Gartenkolonie als Verlobungsfeier angemeldet gewesen sein. Doch laut Polizeisprecher Heinrich ergab sich Ende der Woche ein Verdacht auf das geplante Konzert. Am Sonnabend hätten sich die Hinweise dann verdichtet, „dass die Veranstaltung in einer Gartenkolonie in Neumünster stattfinden sollte“.

Um 1.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen sei der Polizeieinsatz in der Gartenkolonie beendet gewesen, sagte Heinrich. Den Schaden am dortigen Vereinsheim beschrieb er als „erheblich“.

Während es in den Kleingärten am Morgen danach noch ruhig war, herrschte im Vereinsheim schon wieder reges Treiben. „Es wird dort von den Gastgebern aufgeräumt“, erklärte Enrico Jonne, Gemeinschaftsleiter der Gartenkolonie, auf Nachfrage. Er sei bereits früh vor Ort gewesen und habe sich einen Überblick über die Schäden verschafft.

Nachbarn in Neumünster berichten von auffälligen Vorgängen auf dem Gelände

„Ich bin für die Vermietungen nicht zuständig“, betonte er. Verärgerung ist in seiner Stimme zu hören. „Laut Angaben desjenigen, der das Haus für eine Veranstaltung vermietet hat, ist eine junge Frau bei ihm vorstellig geworden, die dort angeblich ihre Verlobung feiern wollte. Daran ist natürlich nichts Schlimmes“, so Jonne.

Doch bereits am Sonnabendnachmittag haben benachbarte Kleingärtner bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. „Die Fenster waren dunkel verhängt und sahen fast wie barrikadiert aus“, erzählt eine Frau, die am Sonntagmorgen auf dem Weg in ihren Garten ist. „Das war schon irgendwie merkwürdig.“

Einer der direkten Nachbarn zum Vereinsheim sei dort auch aktiv beteiligt, erklärt die Kleingärtnerin. „Seit der dort eine Parzelle hat, sind häufiger ungewöhnliche Besucher vor Ort“, sagt sie und zeigt sie auf einen dunkel gekleideten Mann, der gerade ein Wagen mit Rostocker Kennzeichen belädt. Mit „ungewöhnlich“ beschreibt sie den Aufdruck auf T-Shirts, Jacken und Mützen: „Brigade 12“ ist auf vielen Kleidungsstücken zu lesen.

Eine jüngere Kleingärtnerin hat von dem Polizeieinsatz in der Nacht ebenfalls gehört, sie ist entsetzt. „So was darf doch hier nicht passieren. Gut, dass die Polizei eingeschritten ist.“ Auch am frühen Nachmittag steht noch immer ein Einsatzfahrzeug der Polizei am Eingang zum Kleingartengelände.

Für Gemeinschaftsleiter Enrico Jonne steht nach dem Vorfall fest. „Wir werden über neue Regularien nachdenken müssen, damit so etwas nicht noch einmal passiert.“