Drei Themen, die am Montag polarisieren

wenn es eine Zeit gibt, in der man nicht im Stau stehen möchte, dann ist das auf dem Weg zur Arbeit: Am heutigen Morgen ist es jedoch einigen Autofahrern in Kiel so ergangen. Wer auf der B76 von Eckernförde kam und die Anschlussstelle Kronshagener Weg runter wollte, traf auf Aktivisten der „Letzten Generation“. Sie klebten sich auf der Straße fest. Ähnliches Bild auch in der anderen Richtung. Hier blockierte eine Gruppe den Westring Höhe Holstein-Stadion. Die Folge: Der Verkehr kam zum Erliegen.

Doch nicht so lange, wie es sich die Protestierenden erhofft haben. Durch Regen und ein spezielles Mittel holte die Polizei sie schneller von der Straße als sonst. Meine Kollegen Jonas Bickel und Frank Behling berichten:

Um Verkehrsprobleme dreht sich auch folgendes Interview: Im Gespräch mit meinen Kollegen Kristian Blasel und Tilmann Post geht Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf die Kritiker der Baustellensituation in Kiel zu. Mehrere geplante Arbeiten im kommenden Jahr sollen verschoben werden. Zudem will Kämpfer „vorerst keine Poller mehr wie zum Beispiel zuletzt an der Blücherstraße“ aufstellen. Lesen Sie selbst:

Nun aber genug Verkehr! Ende der Woche beginnen die Sommerferien in Schleswig-Holstein. Die Vorfreude bei Schülern und Eltern dürfte enorm sein. Noch mehr, wenn es bald in den Urlaub geht. Da bekanntlich die Flüge vor den Ferien günstiger sind als zum Ferienstart, dürfte so mancher überlegen, ob er nicht schon früher gen Süden startet... Mit Blick auf den Artikel von Anne Holbach ist davon aber abzuraten!

Zum Schluss noch ein Ausblick auf morgen: Eigentlich sollte das Kesselhaus des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks in Kiel schon längst gesprengt sein. Doch vor der Kieler Woche wurde der Zeitplan neu gesetzt. Und so steht uns die Sprengung noch bevor. Auf KN-online.de können Sie am Dienstagnachmittag mit einem Liveblog und einem Livestream rechnen.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

© Quelle: Matthias Hermann

Bergkulisse statt Kieler Förde: Holstein Kiel bereitet sich in Oetz auf die kommende Saison vor. Meine Kollegen Matthias Hermann und Niklas Heiden sind für Sie in Österreich - und berichten im Liveblog darüber, was auf dem Trainingsplatz und abseits davon gerade passiert. Unter anderem geht es um einen Knall beim Training und die Tatsache, dass ein Spieler fehlt. Zum Liveblog Holstein-Kiel-Trainingslager.

