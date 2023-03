﻿Suche nach Chefankläger: Neues Gerangel um Generalsposten in SH

Mindestens drei Spitzen-Staatsanwälte wollen nach Informationen unserer Redaktion Chefankläger in Schleswig-Holstein werden. In der ersten Runde hatte Heß das Rennen gemacht – bis das Oberverwaltungsgericht die Beförderung stoppte und das Justizministerium eine neue Ausschreibung startete.

Kiel. Im Wettkampf um den Posten des Generalstaatsanwalts in Schleswig-Holstein hat die zweite Runde begonnen. Nach Informationen unserer Redaktion bewerben sich mindestens drei Top-Juristen um den Job des Chefanklägers in Schleswig. Das Justizministerium, das dem Kabinett eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen muss, hält sich bedeckt.

„Derzeit wird eine Auswahlentscheidung vorbereitet, was voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen wird, da auch Beurteilungen einzuholen sind“, berichtet ein Sprecher des Justizressorts. Nähere Angaben zum Bewerberkreis könnten aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes bis zum Abschluss des Verfahrens nicht gemacht werden.

Klar ist, dass das Justizressort sich auch aus einem weiteren Grund zurückhält. Wie berichtet hatte sich das Ministerium in der ersten Runde des Wettkampfs um den Spitzenjob blamiert. Erst hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig die Berufung der vermeintlichen Siegerin Birgit Heß, der Leiterin der Staatsanwaltschaft Kiel, gestoppt. Dann erwiesen sich die Verfahrensfehler als so schwerwiegend, dass die Ausschreibung abgebrochen und eine neue und diesmal bundesweite Suche gestartet wurde.

Kielerin Birgit Heß will erste Generalin werden

Das Justiz-Drama hielt Heß nicht von einer erneuten Bewerbung ab. In Justizkreisen wird ihr eine gute Chance zugebilligt. So hat das Ministerium das Anforderungsprofil für den Spitzenjob um einen Passus ergänzt, der auf die Leiterin der Staatsanwaltschaft am Regierungssitz Kiel zugeschnitten scheint. „Erforderlich sind“, heißt es in der Ausschreibung, „ … Kompetenz im Umgang mit politischen Akteuren aus Regierung und Parlament sowie mit der Öffentlichkeit“.

Heß war einst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Kiel und hat über die Jahre so enge berufliche Kontakte zu Ministerpräsident Daniel Günther geknüpft, dass sie als Wunschkandidatin des Regierungschefs gilt. Zudem würde mit Heß erstmals eine Generalin das Kommando über die rund 200 Staatsanwälte in Schleswig-Holstein führen, wobei, darauf weist das Ministerium in der Ausschreibung ausdrücklich hin, „Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden“.

Hamburger Oberstaatsanwalt Anders will zurück nach Schleswig-Holstein

Ein Selbstgänger wird der Wettkampf für Heß aber nicht, weil sie mindestens zwei profilierte Konkurrenten hat. Darunter ist mit dem Leiter der Staatsanwaltschaft Hamburg, Ralf Peter Anders, ein echtes Schwergewicht. Der gebürtige Kieler ist Chef der mit 230 Ermittlern zweitgrößten Staatsanwaltschaft in Deutschland (Nummer eins ist Berlin) und lehrt unter anderem als Privatdozent an der Uni Hamburg Strafrecht. Einziges denkbares Manko aus Sicht eines CDU-geführten Justizministeriums: Anders wohnt nicht nur in Lübeck, sondern leitete dort einst auch die Staatsanwaltschaft. Sie gilt bis heute als Hort der SPD – so wie die Ermittlungsbehörde in Kiel als Hochburg der CDU.

Auch Vize-General Güntge will Chef werden

Nicht zu unterschätzen ist auch der dritte Bewerber, Vize-General Prof. Georg-Friedrich Güntge. Der schleswig-holsteinische Rechtspapst war in der ersten Wettkampfrunde auch deshalb nicht zum Zug gekommen, weil es ihm angeblich an Leitungserfahrung fehlte. Diese Scharte hat Güntge, der die Schleswiger Behörde seit mehr als einem Jahr kommissarisch und ohne erkennbare Pannen führt, inzwischen ausgewetzt.

Ex-Kandidat Döpper ist draußen

Alle drei Kandidaten profitieren davon, dass der Leiter der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ralph Döpper, die Segel streicht. Döpper hatte in der ersten Runde vor dem OVG den Beförderungsstopp für Heß erzwungen, verzichtet nun aber „aus privaten Gründen“ auf eine neue Bewerbung, die aussichtsreich gewesen wäre.

In Justizkreisen wird erwartet, dass Heß, Anders oder Güntge das Rennen machen. Unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen ist, dass sich gleichsam undercover ein Top-Jurist etwa aus Süddeutschland beworben hat und wider Erwarten zum Zug kommt.

