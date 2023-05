﻿Drittes Opfer von Hartmut F.: Hinterbliebene sprechen über ihren Verlust

Kiel. Am 19. Mai 2021 sterben in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen. Carsten Büller ist das dritte Opfer von Hartmut F. Erschossen in seiner Werkstattwohnung in Kiel. Der Familienvater hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder. Seine Tochter Nele (28) hat zwei Jahre nach dem Dreifachmord einem Gespräch zugestimmt. Warum?

„Es ist mir extrem wichtig, meinem Vater weiterhin ein Gesicht zu geben“, sagt sie. „Und ich möchte, dass die offenen Fragen weiterverfolgt werden.“ Und davon gibt es einige. Die Arbeit der Polizei spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Frage nach Mitwissern und Helfern, die Hartmut F. möglicherweise hatte. „Das sind Gedanken, die ich täglich habe“, sagt die 28-Jährige.

Zum Gespräch wird sie von ihrer Mutter Ulricke Büller (53) begleitet. Auch der Kieler Rechtsanwalt Jan Kürschner sitzt mit am Tisch. Er hatte die Familie während des Gerichtsprozesses vertreten. Wie ist es ihnen seitdem ergangen? „Nach zwei Jahren sind wir jetzt endlich so weit als Familie, dass wir trauern können. Das war zuvor kaum möglich. Wir haben eigentlich nur verdrängt“, sagt Nele Büller.

Medialer Fokus auf Hartmut F. für die Betroffenen „schwierig“

Prozess, Nachlassregelung, Medienfokus – für Abstand blieb zunächst keine Zeit. Aus ihrer Sicht hat sich der Fokus der Berichterstattung zu sehr auf „den Zahnarzt aus Westensee“ konzentriert. Das sei zwar nachvollziehbar. „Als Betroffene ist das aber schwierig“, sagt sie.

An den Tattag vor zwei Jahren hat sie noch genaue Erinnerungen. Nele Büller ist zum damaligen Zeitpunkt in ihrem letzten Ausbildungsjahr bei der Polizei in Hamburg. Sie absolviert einen Teil ihrer praktischen Ausbildung am dortigen Polizeipräsidium. Es ist die Dienststelle, an der sich Hartmut F. am Abend des 19. Mai stellen und die drei Morde gestehen wird. Eine bewusste Wahl mit Blick auf die Tochter seines dritten Opfers? „Nein, das glaube ich nicht“, sagt die 28-Jährige.

Carsten Büller setzte sich für Hanna F. ein

Bevor sich Hartmut F. stellt, hat sie ihren Dienst schon hinter sich, geht danach noch joggen, und liest dann erstmals vom großen Polizeieinsatz in Kiel. „Ich habe aber niemals an meinen Vater oder F. gedacht.“ Doch als sie sich am nächsten Morgen wieder für den Dienst fertig machen will, sieht sie mehrere verpasste Anrufe ihrer Mutter – und ahnt, dass etwas Schlimmes passiert ist. An das anschließende Telefonat hat sie nur noch bruchstückhafte Erinnerungen.

In den Erinnerungen der Familie lebt Carsten Büller weiter. „Carsten war jemand, den man mitten in der Nacht anrufen konnte, wenn man ihn brauchte“, sagt Ulricke Büller. „Er hatte bestimmte Werte und hat sich deshalb auch für Hanna eingesetzt, nachdem es die Körperverletzung gab“, ergänzt Nele Büller. Gemeint ist der Vorfall im November 2020, als Hartmut F. seine Frau im gemeinsamen Haus in Westensee verprügelt. Es ist der Ursprung der Trennung.

Eindruck der Angehörigen: Warum macht die Polizei nicht ihren Job?

Carsten Büller ist in Westensee aufgewachsen. Als Elektriker hatte er im Haus der Familie F. einige Arbeiten verrichtet. Nach der Körperverletzung lässt er F. deutlich wissen, was er von dem Übergriff hält. „Mein Vater ist immer sehr direkt gewesen. Das liegt bei uns so in der Familie“, erzählt Nele Büller.

Deutliche Worte findet aber wohl nicht jeder im Umgang mit dem späteren Dreifachmörder. Nach einer Drohung gegenüber seiner Frau im Januar 2021 fährt die Polizei für eine Gefährderansprache bei Hartmut F. vor. Doch zu den Beamten gehört ausgerechnet ein Polizistenpaar aus Westensee, das lange gut mit dem Zahnarzt befreundet ist. Besonders die Männer sollen sich verstanden haben. „Man kann sich ungefähr vorstellen, wie diese Ansprache abgelaufen ist“, sagt Ulricke Büller.

Hätte der Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel verhindert werden können?

Es ist eine von mehreren Episoden, die ein Grundgefühl bei der 53-Jährigen und ihrer Tochter unterstreicht: Vor aller Augen tickt eine Zeitbombe, aber die Polizei nimmt die Bedrohung nicht ernst, macht ihren Job nicht. Weil Hartmut F. doch einer von ihnen aus dem Dorf ist? „Ich frage mich manchmal: Wäre beim Thema Gewalt anders gehandelt worden, hätten dann die späteren Taten verhindert werden können?“, sagt Nele Büller.

Dass von Hartmut F. eine Gefahr ausgeht, ahnen offenbar einige. Es gibt anonyme Hinweise auf illegalen Waffenbesitz. Ein entsprechendes Schreiben geht bei der Polizeistation Achterwehr ein. Doch es passiert nichts.

„Ich hätte mich nicht so gut halten können wie meine Mutter“

Nach dem Dreifachmord-Prozess ist gegen einen Beamten der Polizeistation ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Es läuft noch immer. Suspendiert wurde niemand. „Kann man so jemanden nicht zumindest hinter den Schreibtisch versetzen?“, fragt Ulricke Büller.

Beim Prozess in Kiel will ihre Tochter zunächst dabei sein. Im Nachhinein ist sie froh, dass ihre Mutter und Anwalt Kürschner ihr davon abgeraten haben. „Ich hätte mich da nicht so gut halten können wie meine Mutter“, sagt sie. Die 53-Jährige trägt beim Prozess ein T-Shirt mit einem Bild ihres Mannes. Auch sie will ihm ein Gesicht geben.

Ihre Tochter verfolgt die Live-Berichterstattung aus dem Prozess. Bei einigen Aussagen von Zeugen oder des Angeklagten wird sie wütend. Behauptungen über ihren Vater, abgestimmte Aussagen, Erinnerungslücken: Dass der Täter am Ende zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, habe die Familie gehofft, sagt sie – aber auch auf eine bessere Aufarbeitung. „Es hat sicherlich Mitwisser gegeben, die bis heute nicht ermittelt worden sind“, ist Ulricke Büller überzeugt.

Nach Mord an ihrem Vater: Nele Büller bricht Polizei-Ausbildung ab

Ihre Tochter möchte nach dem Tod ihres Vaters die Ausbildung zur Polizistin nach einer kurzen Pause fortsetzen. „Der Polizeiberuf war mein Traumberuf“, sagt sie. Doch die Rolle der Polizei im Umgang mit Hartmut F., der Prozess und ihre Erfahrungen nach der Rückkehr in die Ausbildung bringen sie zu dem Entschluss, die Ausbildung vorzeitig zu beenden.

„Ich wollte nach meiner Rückkehr keine Sonderbehandlung“, stellt die 28-Jährige klar. Doch wäre nicht eine gewisse Sensibilität im Umgang mit ihrer Situation angemessen gewesen? Stattdessen hieß es sinngemäß: Du hast dich dafür entschieden weiterzumachen, dann musst du da durch.

So sollte die 28-Jährige zum Beispiel kurz nach ihrem Wiedereinstieg eine Schießübung absolvieren – mit Waffenmodellen, die auch Hartmut F. beim Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel benutzte.

