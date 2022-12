DRK ruft auch zwischen den Jahren zu Blutspenden auf

Zu den Feiertagen leuchten sie geschmückt in vielen Wohnzimmern in Schleswig-Holstein: die Weihnachtsbäume. Doch schon bald nach dem Fest heißt es Abschied nehmen, bevor mehr Nadeln auf dem Boden als am Baum sind. Wo Sie die Sammelplätze für die Entsorgung in Neumünster finden, zeigt unsere interaktive Karte.