﻿Razzia in 15 Gebäuden in Rendsburg

Rendsburg. In Rendsburg gab es am Dienstagmorgen eine großangelegte Razzia wegen Drogenhandels in Rendsburg. „Es wurden 15 Wohn- und Geschäftsgebäude verteilt übers ganze Stadtgebiet durchsucht“, erklärt Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Die Cocktailbar „Barbylon“ an der Flensburger Straße war eines der Objekte.

Insgesamt wurden bei der Razzia unter anderem rund 1,1 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain sowie ein kleinerer vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Die Beamten der Kriminalinspektion Neumünster haben zudem eine sich im Aufbau befindliche professionelle Marihuana-Plantage entdeckt und abgebaut. In einem weiteren Objekt konnte zudem eine scharfe Schusswaffe mit dazugehöriger Munition sichergestellt werden.

Mehrere Beschuldigte aus Rendsburg

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte aus Rendsburg „wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“, erklärt der Polizeisprecher.

Zu Festnahmen sei es am Dienstag aber nicht gekommen, so Petersen. Allerdings seien in diesem Zusammenhang diverse Anzeigen gegen die Beschuldigten gefertigt worden, weitere Ermittlungen folgen.

Kein Zusammenhang mit Razzien in Eckernförde

Mit der großen bundesweiten Razzia wegen organisierten Drogenhandels, die fast zeitgleich in Eckernförde stattfand, hatte diese Durchsuchung übrigens ebenso wenig zu tun wie mit der Durchsuchung vor einigen Tagen in einer Eckernförder Wohnung, in der der 17-Jährige lebte, der aus ungeklärter Ursache tot aufgefunden wurde.

KN