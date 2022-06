Ungewohntes Bild: Polizeibeamte an der Beruflichen Schule Bad Oldesloe.

An der Beruflichen Schule in Bad Oldesloe ist es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Offenbar hatte ein Schüler eine Drohung ausgesprochen. Drei Personen mussten medizinisch behandelt werden.

