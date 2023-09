Drohung löst Großeinsatz aus / Demo mit prominenter Unterstützung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zweiter Großeinsatz der Polizei binnen einer Woche in Kiel: Am Donnerstag rückten die Einsatzkräfte - teils schwer bewaffnet - zu einem Ausweichstandort der Friedrich-Junge-Schule aus. Dort soll es eine Bedrohungslage gegeben haben. Kristiane Backheuer und Frank Peter informieren Sie über den Stand der Dinge.

Kurz vor dem Wochenende müssen sich Auto-, Bus- und Lkw-Fahrer in rund 200 Städten auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Am Freitag ist globaler Klimastreik. In Kiel wird mit 2000 Teilnehmenden gerechnet, in Hamburg sollen es fünf Mal so viele sein. Dort bekommt Fridays for Future aber auch prominente Unterstützung.

Weiter beschäftigen wird uns die Entführung einer 29-jährigen Frau aus Rendsburg. Mein Kollege Steffen Müller hat die Ereignisse chronologisch für Sie aufbereitet, Anne Holbach greift den Aspekt des Stalkings auf, denn offenbar ist der Tat monatelanges Stalking durch den mutmaßlichen Täter Danial A. vorausgegangen.

Weitere Themen des Tages:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Im Alpefjord ist das Kreuzfahrtschiff „Ocean Explorer“ auf Grund gelaufen. © Quelle: SIRIUS/Arktisk Kommando

Der Versuch, den vor Grönland gestrandeten „Ocean Explorer“ von der Stelle zu bewegen, ist missglückt. Das Schiff mit 206 Menschen an Bord war am Montag im Alpefjord auf Grund gelaufen, knapp 1400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN