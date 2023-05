﻿Duckstein-Festival in Lübeck fällt 2023 aus: Das sind die Gründe

Hohe Kosten, niedrige Einnahmen: Das Duckstein-Festival am Lübecker Traveufer fällt in diesem Jahr aus. Bürgermeister Jan Lindenau bedauert dies. Eine Förderung der Hansestadt wird es aber nicht geben.

Lübeck. Nach dem nicht besonders gut besuchten Duckstein-Festival im vergangenen Jahr und der massiven Kritik an den Eintrittspreisen hat es sich bereits abgezeichnet, jetzt steht es fest: In diesem Jahr wird es kein Duckstein-Festival in Lübeck geben. „Das Duckstein-Festival wird in diesem Jahr nicht stattfinden“, bestätigt Veranstalter Thorsten Weis. „Wir müssen pausieren und hoffen, dass es eine Zukunft für das Festival geben wird.“