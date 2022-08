﻿Dürre droht: In Schleswig-Holstein bleibt es heiß und trocken

Hochsommerliche Temperaturen, aber kein Regen: Meteorologen sprechen in Schleswig-Holstein von anhaltender Trockenheit am Beginn einer Dürre. So soll es bis zum Wochenende bleiben, bevor es wechselhafter werden kann. Aber selbst dann dürfte es nicht überall Niederschlag geben.

Kiel. Die besonders in Europa vielerorts anhaltende Trockenheit kann sich nach Einschätzung von Meteorologen auch in Schleswig-Holstein zu einer Dürre auswachsen. In dieser Woche werden zum Teil erneut Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht. In Kiel etwa sind für Sonnabend und Sonntag 31 Grad vorhergesagt. Regen jedoch ist im gesamten Land nicht zu erwarten. Deshalb steigt die Wald- und Flächenbrandgefahr – zumindest im Süden Schleswig-Holsteins auf die zweithöchste Stufe. Die Pflanzen leiden unter Trockenstress.

„In bestimmten Gebieten Deutschlands herrscht Dürre. In Schleswig-Holstein sprechen wir von einer Trockenheit am Beginn einer Dürre“, sagt Meteorologin Claudia Kahl vom Kieler Unternehmen Wetterwelt. „Das ist aber kein Vergleich zu Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder zum südlichen Niedersachsen zum Beispiel – dort ist es extrem.“

Dürre in Schleswig-Holstein? Wald- und Flächenbrandgefahr in Schleswig-Holstein nimmt zu

Wolkenfreier Himmel und Sonnenschein bleiben noch einige Tage erhalten. „Direkt über Norddeutschland hat sich eine Hochdruckbrücke aufgebaut, die sich bis zum Wochenende hält“, berichtet Kahl. „Durch diesen Einfluss und steigende Temperaturen nimmt auch die Waldbrandgefahr zu, vor allem im südlichen Schleswig-Holstein.“ Dort dürfte dann die zweithöchste Stufe 4 erreicht werden. Derzeit liegt sie bei 3, das bedeutet „mittlere Gefahr“.

Nach Aussage von Claudia Kahl wird die Hochdruckbrücke ab Montag nach Nordosten abgedrängt und Schleswig-Holstein unter Tiefdruckeinfluss geraten. Dadurch werde das Wetter voraussichtlich wechselhafter mit Schauern. Der Regen werde aber wohl eher punktuell als flächendeckend niedergehen, sodass es in Teilen des Landes weiterhin trocken bleiben kann. Dabei bräuchten die Pflanzen Feuchtigkeit, nachdem es in den jüngsten Wochen unterdurchschnittliche Regenmengen gegeben hat.

In der Landwirtschaft ist die Trockenheit ein zweischneidiges Schwert. "Für die Weizenernte ist es toll, dass wir das Korn trocken ernten können", sagt Eckhard Clausen vom Gut Rögen in Barkelsby. Er rechnet damit, dass die Ernte kommende Woche überwiegend abgeschlossen wird. Sie falle mit 70 bis 110 Doppelzentnern pro Hektar durchwachsen aus. "Das liegt auch an der relativ knappen Versorgung mit Wassern im Frühjahr, zumindest an einigen Standorten."

Dürre im Anmarsch: Teile des Waldes in Schleswig-Holstein leiden unter Trockenstress

Auf der anderen Seite müsse es auch bald wieder Niederschlag geben. „Mais, Rüben und Gras haben dringend Wasser nötig“, so Clausen, der sich dafür einen ordentlichen Landregen wünscht. Nur so könne das Wachstum wieder in Gang kommen. „Das steht noch auf Messers Schneide.“ Auch in tieferen Schichten fehlt Feuchtigkeit: Nicht überall seien die Grundwasserspeicher aufgefüllt, deshalb sprechen die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten von einer ernstzunehmenden Lage.

Im Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung wird angezeigt, wie trocken die Böden in Schleswig-Holstein aktuell sind (Stand: 8.8.2022). Gelbe Flächen sind ungewöhnlich trocken, in hellorangen herrscht moderate und in orangen Flächen schwere Dürre. Die roten Bereiche signalisieren extreme Dürre. Die Stufe "außergewöhnliche Dürre" wird laut dieser Karte momentan nicht erreicht. © Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Trockenstress kommt auf den Sandstandorten im Segeberger Forst und auf den Sandflächen westlich der Autobahn 7 von der dänischen Grenze bis zum Hamburger Randbereich vor. Schäden hielten sich in den vergangenen Jahren aber in Grenzen. „Es gab keinen flächigen Ausfall von Bäumen aufgrund von Trockenheit“, so Sprecher Ionut Huma. Das liege daran, dass die Landesforsten zu knapp 90 Prozent aus stabilem, strukturreichem Mischwald bestehen.

Manche Hobbygärtner stellen sich offenbar auf die heißen Bedingungen ein. „Die Kunden fragen durchaus nach Pflanzen, die damit besser klarkommen“, berichtet Stefan Dressler vom Pflanzenhof Dressler in Kiel-Russee. Er empfehle Exemplare, die Feuchtigkeit speichern können. Etwa Sukkulenten mit dicken Blättern oder pflegeleichte Kakteen. Dressler: „Viele kommen aber mit einer ganz anderen Vorstellung und kaufen dann doch alles, was blüht. Jetzt sind es gerade Gräser und Stauden zum Beispiel.“

Gefahr durch Dürre: Pflanzen bei Hitze nur morgens und abends wässern

Wichtig ist nach Ansicht von Stefan Dressler bei den hohen Temperaturen, die Pflanzen morgens und abends zu wässern – nicht über den Tag, wenn die Sonne direkt darauf strahlt, da Wassertropfen wie ein Brennglas wirken können. Wer die Feuchtigkeit länger im Gartenbeet oder Blumenkasten halten wolle, könne etwa Tonkugeln hinzugeben oder gleich Erde mit Tonanteil verwenden. So werde Wasser gespeichert. Eine andere Möglichkeit seien Bewässerungssysteme, die es selbst für den Balkon gebe.

Die erhöhte Feuergefahr der Stufen drei und vier macht sich weiter in Böschungs- und Flächenbränden bemerkbar – in dieser Woche etwa an der Bundesstraße 205 in Neumünster sowie auf einem Feld in Freienwill bei Flensburg. Dass die zweithöchste Stufe "hohe Gefahr" erreicht werde, sei für August nicht ungewöhnlich, so Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband. Deshalb sei es wichtig, dass sich jeder an die Sicherheitstipps halte.

Tipps bei Hitze: Wie sich Wasser sparen lässt Durch die Trockenheit verzeichnen die Stadtwerke Kiel einen hohen Wasserverbrauch von mehr als 50 Millionen Litern täglich. Die in diesem Jahr höchste Tagesabgabe verzeichnete der Versorger bereits am 20. Juli mit rund 60 Millionen Litern. Auch wenn die Versorgung uneingeschränkt gesichert sei, weisen die Stadtwerke auf den sparsamen Umgang mit Wasser hin. „Besonders beim Warmwasser kann zusätzlich der Energieverbrauch im Haushalt reduziert werden. Beispielsweise benötigt ein Wannenbad dreimal so viel Wasser und Energie wie ein Drei-Minuten-Duschbad.“ Duschen statt Baden: 100 Liter lassen sich auf diese Weise sparen, das hat die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein ermittelt. Sie rät auch zu Durchflussbegrenzern im Duschschlauch oder am Wasserhahn sowie zu Spar-Toilettenspülung. Beim Wäschewaschen lautet der Tipp: „Nur volle Maschinen in Gang setzen, auf Vorwäsche verzichten und beim Neukauf auf niedrige Verbrauchswerte achten – also nicht mehr als zehn bis zwölf Liter pro Kilo Wäsche. Im Garten ist Rasensprengen „nur bei extremer Trockenheit nötig“. Der Städte- und Gemeindebund stellt sogar infrage, ob das Sprengen von Rasenflächen angesichts des hohen Verbrauchs von Trinkwasser überhaupt nötig ist, ähnlich wie das Befüllen von Gartenpools. Naturschützer weisen auf Alternativen hin – etwa Trockenrasen aus Wildgräsern. Zudem erhole sich verbrannter Rasen meist wieder.

Hilfe bei Waldbränden: Voranfrage aus Sachsen an Feuerwehren in Schleswig-Holstein

Solche Hinweise betreffen zum Beispiel das absolute Verbot von Feuer, etwa im Wald. Dazu gehören Grillen und Rauchen. „Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur. Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden“, heißt es unter anderem weiter.

In Sachsen und Brandenburg sind bereits große Waldbrände ausgebrochen. Von dort hat es inzwischen auch eine Voranfrage zur Unterstützung mit Material aus Schleswig-Holstein gegeben. Laut Kieler Innenministerium wurden bereits Feuerwehrschläuche zusammengetragen. 590 Stück davon liegen im Gefahrenabwehrzentrum in Neumünster bereit. Sollten sie angefordert werden, würden sie schnell in die betroffenen Gebiete ausgeliefert.