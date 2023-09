﻿Tierschützer alarmiert: Durch Schleswig-Holstein streunen 50.000 herrenlose Katzen

Kiel. Der Deutsche Tierschutzbund schlägt Alarm. „Das Leid der auf Industriebrachen, Bauernhöfen oder Kleingartenanlagen lebenden Straßenkatzen in Schleswig-Holstein ist dramatisch“, sagt die Landesvorsitzende Ellen Kloth. „Die hungrigen Tiere sind permanent auf Futtersuche, meist krank und dauernd in Gefahr, etwa durch den Autoverkehr.“ Viele Katzenbabys, sogenannte Kitten, würden in ihren ersten Lebensmonaten elendig sterben. An diesem Mittwoch befasst sich der Landtag mit Forderungen der SPD nach einer Kastrationspflicht für diese Tiere und einem Antrag der FDP zu einer auskömmlichen Finanzierung.

Dass das Thema weit oben auf der Tagesordnung steht, liegt an einer Zahl: Nach Schätzung des zuständigen Landwirtschaftsministeriums sind 50 000 Katzen im Norden herrenlos. Jahr für Jahr gibt die Landesregierung viel Geld aus, um gemeinschaftlich organisierte Kastrationsaktionen von Tierschutzverbänden, Veterinären, Kommunen und Jägern zu unterstützen. Zwischen 2014 und Herbst 2022 seien auf diese Weise 25 000 Katzen fortpflanzungsunfähig gemacht worden, heißt es.

Unkastrierte Katzen: Hunderte Nachkommen binnen weniger Jahre

In diesem Frühjahr hatte das Land aufgrund gestiegener Tierarztgebühren seine Unterstützung noch einmal um 20 000 Euro erhöht und insgesamt 110 000 Euro bereitgestellt. Der Landes-Tierschutzbund gab seinerseits 20 000 Euro hinzu, die teilnehmenden Gemeinden übernahmen weiterhin 50 Prozent der Kosten. Doch das Geld reicht längst nicht aus. Die Kastration einer Katze schlägt mit 186 Euro zu Buche, bei einem Kater kostet der Eingriff 155 Euro.

„Jede unkastrierte weibliche Katze wirft zwei- bis dreimal pro Jahr vier bis sechs Kitten“, rechnet Tierschützerin Kloth vor. Bereits im Alter von einem halben Jahr könnten weibliche Katzen wieder trächtig werden und hätten auf diese Weise binnen weniger Jahre viele hundert Nachkommen. „Die unkastrierten Freigängerkatzen ,beglücken’ wiederum die verwilderten Katzen und umgekehrt, und die Kitten der überforderten Tierhalter landen dann wiederum in den überfüllten Tierheimen.“

SPD fordert: Schleswig-Holstein soll Beispiel anderer Länder folgen

Die SPD-Fraktion fordert jetzt eine landesweite Katzenschutzverordnung nach dem Vorbild von Berlin und Niedersachsen. „In Schleswig-Holstein gibt es bisher lediglich eine Handreichung für Kommunen, um eine eigene Katzenschutzverordnung zu erlassen“, sagt die Abgeordnete Sandra Redmann. Nach vielen Anstrengungen beim Tierschutz sei eine landesweite Verordnung nun „der nächste logische Schritt.“ Einzuführen sei eine landesweite Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von Freigängerkatzen. „Anders bekommen wir das nicht in den Griff.“

Die FDP fordert in diesem Zusammenhang eine „auskömmliche Finanzierung“. Dass Aktionen wie im vergangenen Frühjahr frühzeitig beendet werden müssen, sei 2024 zu vermeiden, sagt die Abgeordnete Annabell Krämer.

Allerdings will die schwarz-grüne Koalition die Anträge von SPD und FDP ablehnen. 110 000 Euro für Katzenkastrationen seien „keine kleine Summe“, sagt der Grünen-Abgeordnete Dirk Kock-Rohwer. Und nicht umsonst habe man die Entscheidungsbefugnis den Ämtern und amtsfreien Gemeinden übertragen. „Es wäre bürokratischer Unsinn, dies landesweit einzuführen.“

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) ist vorsichtiger. Er verweist darauf, dass die Fragestellung einer Kastrationspflicht Schleswig-Holstein nicht allein bewege. „Deshalb halte ich es für sinnvoll, über die Einführung einer bundesweiten, umfassenden Katzenschutzverordnung sowie deren Finanzierung nachzudenken.“ So könnten die überfüllten Tierheime deutschlandweit langfristig entlastet werden.

Vom 9. bis zum 20. Oktober plant man eine weitere Kastrationsaktion. Auf dem Konto des von der Tierärztekammer betreuten Fonds sei dafür noch Geld vorhanden, sagt eine Sprecherin. Wer freilebende Katzen einfangen und zum Kastrieren bringen will, bekomme alle Informationen auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums oder der Tierärztekammer. „Alternativ kann man sich einem der aktiven Tierschutzvereine anschließen.“

