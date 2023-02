﻿E-Autos in SH: Verbände rechnen mit sinkenden Verkaufszahlen

In Kronshagen aufgelegt

DJane Siggi legt seit 50 Jahren Tanzmusik auf, gerade war sie beim SoVD in Kronshagen. Was die 78-Jährige aus Kiel bewegt, auf Festen Schwung in die Bude zu bringen.