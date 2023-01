E-Erlkönig an der A7 bei Brokenlande: Können Sie Marke und Model erraten?

Brokenlande. Auf den Autobahnen in Süddeutschland sind sie häufiger zu sehen: Erlkönig-Autos deutscher Automobilhersteller, die mit Folien im Dazzle-Muster beklebt sind und das Modell verzerren. Anders in Schleswig-Holstein. Dort sind Erlkönige rar. Rätseln Sie mit, welches Fahrzeug jetzt an der A7 gesehen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daniel Friederichs hat am Mittwoch an der Autobahn 7 Höhe Brokenlande ein Erprobungsfahrzeug entdeckt und es fotografiert. Die Tarnung aus Folie, Plastikanbauteilen und unterschiedlichen Felgen lässt nicht viele Rückschlüsse zu. So bleiben das Emblem und das Modell im Verborgenen.

Wer kann helfen, um welche Marke und welches Modell es sich handelt? Wir sind für jeden Hinweis dankbar, der zur Bestimmung des Elektro-Erlkönigs an der A7 bei Brokenlande führt. Hier können Sie Ihren Tipp abgeben!

E-Erlkönig an der A7 im Kreis Groß Gerau zugelassen

Hinweise auf die Automarke könnte mitunter das Kennzeichen liefern. Der E-Erlkönig, der an der A7 in Schleswig-Holstein gesehen wurde, ist in Groß Gerau (GG) zugelassen. In dem hessischen Kreis ist zwar kein Autobauer ansässig. Doch im Umkreis (also Rüsselsheim) betreibt Opel ein Werk – und Kia sowie Hyundai Entwicklungszentren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der A7 bei Brokenlande tauchte dieser E-Erlkönig auf. © Quelle: Daniel Friederichs (Danfoto)

Warum aber tarnen Autobauer Ihre Prototypen bis zur Unkenntlichkeit? Und warum taucht ein Erlkönig in Schleswig-Holstein auf? Die Antworten sind einfach!

Nur auf der Straße lassen sich echte Kilometer sammeln – und bei einer Testfahrt in den Norden fallen so einige Kilometer an.

Mit der Tarnung wollen die Autohersteller verhindern, dass mit dem Ankündigen/Entdecken eines neuen Modells die Verkaufszahlen des aktuellen Modells einbrechen. Die Erbprobungsfahrzeuge werden deshalb bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Wieso Prototypen Erlkönig heißen

Das erste Foto eines Erlkönigs, das es an die Öffentlichkeit schaffte, stammt von den deutschen Autojournalisten Heinz-Ulrich Wieselmann und Werner Oswald in den 1950er-Jahren. Sie veröffentlichten ungefragt Schnappschüsse von Erprobungsfahrzeuge in einem großen Auto-Magazin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Affront gegen die Hersteller, denn mit den Bildern der Prototypen wurde die Konkurrenz auf die neuen Modelle aufmerksam. Die Rubrik, unter der die Bilder veröffentlicht worden sind, nannten sie „Erlkönig“.