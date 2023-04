﻿Wie der Kieler Flughafen mit E-Flugzeugen durchstarten will

Der Kieler Flughafen steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Das Unternehmen will sich für den Betrieb von E-Flugzeugen fit machen. Auch das Instrumentenlandesystem und die Anflugbefeuerungsanlage werden erneuert. Gleichzeitig stellen die Grünen den Flughafen infrage.

Große Pläne für den Kieler Flughafen: Geschäftsführer Volker Prange (rechts) und technischer Betriebsleiter Michael Schlaeger sehen eine Zukunft für E-Flugzeuge in Holtenau.

Kiel. Von Kiel aus nach Berlin, Kopenhagen oder Amsterdam fliegen – ohne Kerosin zu verbrennen und Motorenlärm zu verbreiten. Was nach Zukunftsmusik klingt, kann schon in wenigen Jahren Realität sein. Der Kieler Flughafen ist derzeit dabei, seine Infrastruktur für E-Flugzeuge fit zu machen – und könnte damit eine Art Renaissance erleben. Aus einer der drei stärksten Ratsfraktionen in Kiel kommt allerdings Gegenwind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grünen wollen den Flughafen schließen und auf der 110 Hektar großen Fläche Wohnungen und Gewerbe bauen. Mit dieser Forderung sind sie in den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 14. Mai gegangen. Damit stellen sie sich gegen das Ergebnis des von den Grünen selbst angestoßenen Bürgerentscheids aus 2018. Damals stimmten mehr als 70 Prozent der Wahlbeteiligten dafür, den Flughafen zu erhalten.

Landeplatz Kiel-Holtenau: Investitionen in Flugsicherheit

An dieses Votum war die Politik jedoch nur bis 2020 gebunden. Zwei Jahre nach Bürgerentscheiden kann wieder anders entschieden werden. Dabei stemmen sich die Kieler Grünen, die durchaus Chancen auf ein starkes Wahlergebnis haben, weniger gegen die E-Luftfahrt. Sie wollen den enormen Platz nutzen, den das Gelände im Kieler Norden bietet. Der Flughafen entwickele sich ohnehin nicht positiv genug, lautet ihr Argument.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Deshalb müssen wir gemeinsam darüber reden können, wie wir die Flächen in der Stadt am besten nutzen“, sagt Grünen-Kreisvorsitzender Philipp Walter. „Uns ist wichtig, dass sich dort etwas tut.“ Die Vorbehalte der Grünen zeigten sich zuletzt auch im Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung, in der es um die großen Pläne des Flughafens ging.

Während die Fraktionen fast einmütig die Investitionen von mehr als zwölf Millionen Euro unter anderem für die elektromobile Zukunft befürworteten, betonten die Grünen ihre Vorbehalte. „Wir müssen auch die Folgekosten für die Stadt Kiel im Auge behalten, etwa für den Brückenneubau über die Bundesstraße 503“, so Arne Langniß. Flughafen-Geschäftsführer Volker Prange geht hingegen weiter von einer langfristigen Perspektive aus.

Ein Verkehrslandeplatz lasse sich nicht betreiben, wenn er immer wieder infrage gestellt wird. „Ich bin verpflichtet, einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten. Dafür sind hohe Investitionen nötig“, so Prange. Während der Flughafen vor rund zehn Jahren noch mit einem städtischen Zuschuss in Millionenhöhe unterstützt werden musste, sei dieser Betrag immer weiter gesunken.

Kieler Flughafen in der Gewinnzone

Für 2023 erwarte er ein Plus von bis zu 350 000 Euro. Die Flugbewegungen seien mit rund 15 000 Starts und Landungen pro Jahr konstant. Der wirtschaftliche Erfolg ergebe sich durch andere Geschäftsbereiche, etwa die Vermietung von Flächen und Gebäuden. Eine zusätzliche Perspektive biete die elektrische Fliegerei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit werde geprüft, ob sich bis 2025 Solarfelder mit einer Gesamtgröße von etwa 150 000 Quadratmetern auf dem Gelände errichten lassen, die größte davon 150 Meter südlich der Start- und Landebahn. Prange erwartet daraus acht Millionen Kilowattstunden elektrische Energie pro Jahr, die unter anderem zum Aufladen von Elektroflugzeugen dienen soll.

Damit könne ein Deckungsbeitrag von bis zu einer halben Million Euro pro Jahr erzielt werden. Zusammen mit der bereits angeschobenen Erneuerung der Flugsicherungsanlagen bis 2024 würde der Kieler Flughafen sich zu einem modernen Standort der E-Luftfahrt entwickeln. Technisch möglich seien mit Rotoren ausgestattete Lufttaxis für Zubringerdienste über Strecken von bis zu 100 Kilometern.

E-Flugzeuge für regionale Reichweiten „wie geschaffen für Kiel“

„Extrem realistisch ist aber die regionale Fliegerei“, so Volker Prange. „Die wäre wie geschaffen für Kiel.“ Es handelt sich um kleine Passagierflugzeuge mit Reichweiten von mehreren Hundert Kilometern. In diesem Markt sei viel Bewegung. Erste Zulassungen werden in zwei bis drei Jahren erwartet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die neuen Fluggeräte sind eine große Chance für Regionalflughäfen, weil wir damit nicht in den Wettbewerb mit den großen Verkehrsflughäfen treten“, sagt Michael Schlaeger, Technischer Flughafen-Betriebsleiter. „Realistisch gesehen wird das aber in der Anfangsphase sehr teuer sein“, räumt Volker Prange ein.