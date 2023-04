﻿Kieler Flughafen investiert Millionen in elektrische Fliegerei

E-Flugzeuge im Kommen: Der Flughafen Kiel-Holtenau passt sich mit hohen Investitionen an den Wandel in der Luftfahrt an. Bereits in wenigen Jahren sollen Lufttaxis & Co regelmäßig starten und landen.

Kiel. Lufttaxis sind auch in Schleswig-Holstein keine Utopie mehr. Die Zukunft des Fliegens ohne Emissionen liegt stattdessen bereits in greifbarer Nähe: Mit Millioneninvestitionen rüstet der Kieler Flughafen derzeit seine Infrastruktur für Starts und Landungen elektrisch betriebener Maschinen um. In gerade einmal vier Jahren soll regelmäßiger Verkehr solcher Fluggeräte möglich sein.

Insgesamt steckt das Unternehmen mehr als 12,5 Millionen Euro in den Umbau seiner technischen Anlagen. „Das ist ein hohes Investitionsvolumen, aber wir sehen uns in der Lage, das selbst zu stemmen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Volker Prange. Acht Millionen Euro fließen allein in die größte und augenfälligste Neuerung im Kieler Norden: Südlich der Startbahn ist auf dem Gelände ein riesiges Solarfeld geplant.

In Kiel soll Solaranlage Strom für E-Flugzeuge liefern

Es soll einmal den Strom für die E-Flugzeuge liefern. Im Jahr 2025 sollen die Module auf mehr als 100 000 Quadratmetern stehen. Darüber hinaus werden das Instrumentenlandesystem und die Anflugbefeuerungsanlage erneuert. Für diese Posten gibt der Flughafen noch einmal mindestens 4,5 Millionen Euro aus. Im kommenden Jahr soll die modernisierte Ausstattung fertig sein.

Weltweit sind bereits etliche Flugzeugtypen mit elektrischen Antrieben in der Erprobung. Darunter befinden sich sowohl Modelle mit Rotoren als auch mit Tragflächen. „2025 und 2026 rechnen wir mit den ersten Zulassungen“, sagt Volker Prange. Dann soll Kiel-Holtenau auch bald bereit sein. „2027 sind wir handlungsfähig“, so Prange. „Für die gängigen Typen werden wir dann die Ladeinfrastruktur vorhalten können.“

Die größten Chancen für Kiel sieht der Geschäftsführer in der „Regional Air Mobility“ mit Reichweiten von zunächst 450 Kilometern, nach technischer Weiterentwicklung von bis zu 800 Kilometern. Dabei handelt es sich um Propellerflugzeuge mit Platz für bis zu neun Passagiere. Prange sieht gute Argumente dafür, dass der Kieler Airport etwa im Charterflug-Segment genutzt wird.

„Von hier aus lassen sich viele Ziele in Deutschland und Skandinavien erreichen. Ein weiterer Grund ist, dass Verkehrsträger wie Straße und Schiene überlastet sind – bei weiter wachsendem Aufkommen“, sagt er. Außerdem sei Kiel als Kreuzfahrthafen ein Tourismusstandort. Eine Zusammenarbeit mit Reedereien sei denkbar.

Grüne wollen Flughafen Kiel schließen

In der Kieler Politik stößt das Vorhaben des Flughafens weitgehend auf Wohlwollen – nur die Grünen stellen es infrage. „Wir wollen die luftrechtliche Genehmigung als Landeplatz auslaufen lassen und das Gelände zukünftig für Wohnen und Gewerbe nutzen“ heißt es in ihrem Programm zur Kommunalwahl am 14. Mai. „In den vergangenen Jahren gab es keine Entwicklung am Flughafen“, sagt Kreisvorsitzender Philipp Walter zur Begründung.

Das sieht Volker Prange ganz anders. „Wir gehören zu den wenigen Regionalflughäfen, die wirtschaftlich erfolgreich sind.“ Sein jüngster Coup: Im Sommer will ein weiteres Unternehmen als Flächenmieter mit 40 bis 50 Mitarbeitern den Flugbetrieb am Standort Kiel aufnehmen.