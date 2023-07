﻿E-Rezept in Schleswig-Holstein nimmt Fahrt auf: Das müssen Patienten wissen

Kiel. Der Abschied vom rosa Papierformular rückt näher: Das E-Rezept nimmt Fahrt auf. Bis Ende Juli sollen Patienten ihre elektronischen Rezepte flächendeckend in Schleswig-Holstein auch mit ihrer Gesundheitskarte einlösen können. Denn dann sollen 80 Prozent aller Apotheken mit Lesegeräten ausgestattet sein. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt. Weniger Zettelwirtschaft, Folgerezepte ohne Praxisbesuch – das elektronische Rezept werde Patienten Vorteile bieten, heißt es aus Berlin. Ärzten und Apothekern soll es zudem die Arbeit erleichtern. Doch was gibt es zu bedenken? Ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie funktioniert das E-Rezept?

Schritt 1: Der Patient geht zum (Zahn-) Arzt oder in die Videosprechstunde. Nach der Untersuchung stellt der Arzt ein elektronisches Rezept aus. Schritt 2: Der Patient kann das E-Rezept über die elektronische Gesundheitskarte oder die E-Rezept-App in der Apotheke einlösen. Alternativ kann auch ein Papierausdruck mit Rezept-Code aus der Praxis eingescannt werden. Schritt 3: Der Patient platziert die Gesundheitskarte im Kartenterminal – kein PIN-Code nötig – oder zeigt den Rezeptcode in der E-Rezept-App oder auf dem Praxis-Ausdruck in der Apotheke vor. Schritt 4: Der Patient erhält seine Medikamente.

Ist das E-Rezept jetzt schon Pflicht?

Ärzte sind dazu angehalten, E-Rezepte vermehrt zu verwenden. Bundesweit wurden seit 2022 rund zwei Millionen E-Rezepte ausgestellt, jährlich sind es insgesamt rund 460 Millionen. Die verpflichtende Nutzung wird ab 2024 eingeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo kann man das E-Rezept einlösen?

Das E-Rezept ist sowohl in der Apotheke vor Ort als auch in Online-Apotheken einlösbar. Die Nationale Agentur für Digitale Medizin, Gematik, listet online Standorte auf, die elektronische Rezepte annehmen, in und um Kiel derzeit rund 70 Adressen. Grundsätzlich können der Gematik zufolge alle Apotheken in Deutschland E-Rezepte annehmen. Patienten sollen dennoch beachten, dass die Einlösung über die elektronische Gesundheitskarte gerade gestartet ist und die Apotheken „erst nach und nach diesen Einlöseweg anbieten können“.

Gibt es das E-Rezept auch für Privatversicherte?

Aktuell nicht. Künftig sollen aber auch privat Krankenversicherte E-Rezepte nutzen können.

Wie gut sind die Apotheker vorbereitet?

Laut Apothekerverband Schleswig-Holstein können ab Ende Juli voraussichtlich alle Apotheken im Norden E-Rezepte auch mit der elektronischen Gesundheitskarte abrufen. Das hätten die großen Apothekensoftwarehäuser bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie gut sind die Ärzte vorbereitet?

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) haben rund 80 Prozent der Praxen inzwischen grundsätzlich das erforderliche Modul zur Erstellung des E-Rezeptes. Damit alles reibungslos funktioniert, führen Praxen und Apotheken Prüfungen durch. Erste Testergebnisse seien „ermutigend“, so KVSH-Chefin Monika Schliffke. Bedenken gibt es auch. Schliffke äußert schon jetzt Befürchtungen zur verbindlichen Einführung ab 2024: „Die Zeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen, weil bis dahin die technischen Probleme nicht bei allen gelöst sein werden.“ Sie mahnt: „Vor diesem Hintergrund halten wir die verbindliche Einführung mit Sanktionierung für absolut unangemessen.“

Wie sicher ist das E-Rezept?

Laut Gematik ist das elektronische Rezept „fälschungssicher“, die Daten werden mehrfach verschlüsselt und sicher gespeichert.

Ist das rosafarbene Rezept weiterhin erhältlich?

Ärzte können auch ab Januar 2024 noch die rosafarbenen Rezepte („Muster 16“) ausstellen – zum Beispiel bei Haus- und Heimbesuchen oder bei einem Ausfall der Infrastruktur.

KN