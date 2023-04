﻿E-Scooter in Schleswig-Holstein: Zahl der Unfälle steigt stark an

In Schleswig-Holstein hat es 2022 deutlich mehr Unfälle mit E-Scootern als im Vorjahr gegeben. Dafür gibt es mehrere Gründe – die SPD fordert die Landesregierung nun zum Handeln auf.

E-Scooter sind im Norden beliebt – die Zahl der Unfälle steigt aber auch an.

Kiel. Die Zahl der Unfälle im Zusammenhang mit E-Scootern ist stark gestiegen: Waren es 2021 in Schleswig-Holstein noch 277, waren es im vergangenen Jahr 427. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders viele Unfälle hat es demnach in Kiel (84) und Lübeck (102) gegeben. Auch die Zahl der verunglückten E-Scooter-Fahrer ist deutlich von 232 auf 360 angestiegen. In dem meisten Fällen lagen leichte Verletzungen vor, einen Todesfall gab es 2022 nicht. Am stärksten gefährdet sind die Altersklassen der 18- bis unter 35-Jährigen.

Die falsche Straßenbenutzung und der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellten die Hauptunfallursachen dar. So gab es allein 82 Unfälle, bei denen E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. In die Statistik gehen nicht nur E-Scooter, sondern auch andere E-Kfz wie Segways ein. In der Praxis umfassen die Zahlen aber im Wesentlichen E-Scooter.

E-Scooter in SH: SPD sieht Handlungsbedarf

„Die alarmierenden Zahlen müssen Grund zum Handeln sein“, sagt Niclas Dürbrook, verkehrs- und polizeipolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Die bisherigen Infokampagnen der Landesregierung reichten nicht aus, um aufzuklären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese solle laut Dürbrook auch in den Kontakt mit Betreibern von Leihrollern gehen. Vorstellbar wäre für ihn eine verpflichtende Meldung beim Öffnen der Roller-Apps, die ab einer bestimmten Uhrzeit an die Strafbarkeit erinnert, bevor man den E-Scooter ausleihen kann.

Der E-Scooter-Anbieter Bolt hatte bereits im vergangenen Jahr auf seinen Fahrzeugen einen Reaktionstest installiert. Von Donnerstag bis Sonntag zwischen 22 und 5 Uhr müssen Nutzerinnen und Nutzer vor Fahrtantritt ihre Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Entscheidend bleibt aber die Eigenverantwortung des Fahrers oder der Fahrerin.

Unfälle mit E-Scooter in SH: Gründe sind vielschichtig

Die Gründe für den starken Anstieg der Unfallzahlen sind vielschichtig. Zum einen hat die Anzahl der E-Scooter im Verkehrsraum in den vergangenen drei Jahren stark zugenommen. Zum anderen gab es 2021 noch deutliche Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, wodurch die Mobilität geringer als ein Jahr später war.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dürbrook möchte nun eine „Scooterweek“ einführen, in der die Kontrollen bei E-Scootern verschärft werden. Trotz allem seien E-Scooter aber gerade für junge Menschen eine gute Ergänzung beim Mobilitätsangebot. Sven Petersen von der Polizeidirektion Kiel kündigte an, dass es in der wärmeren Jahreszeit wieder vermehrt punktuelle E-Scooter-Kontrollen geben werde.