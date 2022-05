Eckernförde: Zwei Festnahmen nach Einbrüchen in Bundeswehr-Gebäude

Nach Einbrüchen in mehrere Einrichtungen der Bundeswehr hat die Polizei zehn Beschuldigte festgenommen, zwei davon in Eckernförde.

Zwei Beschuldigte sind in Eckernförde festgenommen worden, weil sie mit acht weiteren mehrmals in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen sein sollen. Dort sollen sie Ausrüstungsgegenstände gestohlen haben. Bei einer Durchsuchung in Itzehoe waren auch Waffen gefunden worden.

