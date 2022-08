Ein Cyberangriff und die Folgen / Erneut eine Geburtsstation vor dem Aus

Hackerinnen und Hacker haben die IT der IHK angegriffen - mit Folgen für die Auszubildenden in Schleswig-Holstein.

nicht nur für die Angestellten der IHK - auch für Auszubildende und Unternehmen ist der Vorfall ein Ärgernis: Seit fast vier Wochen liegt die IT der Industrie- und Handelskammern im Norden am Boden. Wer sich für Prüfungen anmelden oder mit einem Mitarbeiter in Kontakt treten will, tut dies seit dem Hackerangriff am besten telefonisch. Denn sämtliche Online-Dienste funktionieren nicht. Ob Daten gestohlen wurden und wie viele Cyberangriffe es im vergangenen Jahr auf Unternehmen, Behörden und die kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein gab, erfahren Sie hier:

Knapp einem Monat, nachdem der ehemalige Segeberger Landrat tot in einem Graben gefunden wurde, kann Anton Graf Schwerin von Krosigk beigesetzt werden. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat die Beerdigungserlaubnis nun endlich erteilt, wenngleich die Angehörigen sich bereits Anfang August sicher waren, dass es sich bei der gefundenen Leiche tatsächlich um den über Wochen vermissten 97-Jährigen handelte.

Wechseln wir das Thema. Für Familien, die ein Kind erwarten, wird es in Schleswig-Holstein immer schwieriger, eine Geburtsstation zu finden. Die in Preetz steht vor einer ungewissen Zukunft. In Eckernförde sollen nach dem Aus der Geburtsstation und einer angedachten Umstrukturierung der Imland-Klinik nun Wählerinnen und Wähler bei einem Bürgerentscheid am 6. November über die Zukunft des Krankenhauses entscheiden. Heute dann die Hiobs-Botschaft aus Henstedt-Ulzburg. Die Geburtsstation soll geschlossen werden, Hebammen und Ärzte sollen sich neue Jobs suchen. Hintergründe und Reaktionen fasst Nicole Scholmann für Sie zusammen.

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Der ehemalige Britische Yacht Club in Kiel: Die alte Slipanlage der Briten steht wie die Bootshalle unter Denkmalschutz. © Quelle: Petra Krause

Der British Yacht Club im Kieler Norden hat Charakter. Doch wie geht es mit dem 1,4 Hektar großen Areal weiter, das die Stadt Kiel gekauft hat? Petra Krause hat nachgefragt. Zum Artikel.

