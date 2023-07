Ein Feuer, das nicht zu löschen ist

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hat eines der E-Autos den Großbrand auf der „Fremantle Highway“ ausgelöst? Nun gibt es darauf einen ersten Hinweis. „Das Feuer hat begonnen in der Batterie eines elektrischen Autos“, heißt es im Funkverkehr der Rettungskräfte aus der Nacht zu Mittwoch, nachdem sie Kontakt mit dem Kapitän hatten. Teile des Funkverkehrs veröffentlichte heute der niederländische TV-Sender Rtl. Der Autotransporter brennt unterdessen immer weiter aus. Das Feuer ist nicht mehr zu löschen. Größte Sorge ist inzwischen, dass der Schiffsrumpf mitsamt der fast 3000 Autowracks und einer im Feuer entstandenen undefinierbaren Giftmischung an Bord untergeht - mit unabsehbaren Folgen für die Nordseeküste.

Die Folgen einer ganz anderen Havarie bekamen in Kiel Tausende von Autofahrern zu spüren. Acht Monate nach dem Zusammenstoß eines Krans mit den beiden Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal ist aber nun der erste Meilenstein bei der Reparatur erreicht. Die Arbeiten an der Olympiabrücke stehen vor dem Abschluss, die Brücke soll ab Anfang September wieder für den Schwerlastverkehr freigegeben werden.

Und auch das ist eine gute Nachricht für den Verkehr, insbesondere für alle Bahnreisenden und die, die es vielleicht noch werden wollen. Nach einem kräftezehrenden Tauziehen und vielen Streiks liegt eine Lösung im Tarifkonflikt bei der Bahn auf dem Tisch. Dem Vorschlag der Schlichter muss die Gewerkschaftsbasis zwar erst noch zustimmen. Aber weitere Ausstände mitten in der Urlaubszeit dürften jetzt erst einmal vom Tisch sein.

Er ist wieder da! Ein Teil des Bullenschädels als Wahrzeichen des Wacken Open Air wird in Position gebracht. © Quelle: Frank Molter/dpa

Der Bullenschädel hängt schon! Eine Woche vor Beginn des Heavy-Metal-Festivals in Wacken laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir sind gut vorbereitet, es herrscht eine ganz tolle Stimmung in der Crew“, sagt Festival-Mitbegründer Thomas Jensen Das 32. Festival vom 2. bis 5. August dauert in diesem Sommer erstmals vier Tage. Alles, was Sie dafür wissen müssen, finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

