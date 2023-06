Ein Gesundheitsreport, der Sorgen macht, eine Kieler Karriere und ein dreister Dieb

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Rankings und Studien, in denen Schleswig-Holstein eine Spitzenposition einnimmt, werden von uns natürlich immer mit besonderem Interesse ausgewertet - in diesem Fall hätte es aber sicher allen besser gefallen, wenn der Norden Schlusslicht gewesen wäre. Es geht um den Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse, wonach insbesondere in Schleswig-Holstein junge Menschen unter den Belastungen des Studiums leiden. Der Anteil derjenigen, die Antidepressiva erhalten, ist laut Studie so hoch wie in keinem anderen Bundesland.

Wahlerfolge für die SPD sind zuletzt selten geworden. Nach der bitteren Schlappe bei den Kommunalwahlen in Kiel könnte eine SPD-Politikerin nun aber von dem sehr guten Ergebnis der Genossen in Bremen profitieren. Wenn die Kollegen vom „Weser Kurier“ richtig liegen, kommt auf Özlem Ünsal eine neue Aufgabe zu. Die SPD Bremen will sie zur Senatorin für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung machen.

Fahrraddieben ist nichts heilig. Sie nehmen keine Rücksicht darauf, wenn man ein besonders inniges Verhältnis zu seinem Drahtesel gefunden hat. Sie scheren sich nicht darum, wenn für das neue Rad das gesamte Geburtstagsgeld draufgegangen ist. Sie klauen, was zu klauen ist. Und selbst, wenn das Rad vermeintlich gut gesichert ist, hält es sie nicht auf. Ein besonders krasses Beispiel kommt aus dem Kieler Stadtteil Schilksee. Dort war ein Zweirad an einem Baum angeschlossen. Ach, lesen Sie selbst.

Holstein Kiel hat das erste Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Phasenweise ließen die neu formierten Störche dabei ihre Klasse aufblitzen. Am Ende gab es gegen den Landesligisten SSV Rantzau ein standesgemäßes 9:0. Den Spielbericht finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





