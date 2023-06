﻿Ein Jahr schwarz-grüne Landesregierung: Kaum Beifall zum Geburtstag

Kiel. Die schwarz-grüne Regierungskoalition hat bei ihrem Start vor einem Jahr hohe Erwartungen geweckt und sie bisher nicht erfüllt. „Unser Anspruch ist es, alle Menschen in Schleswig-Holstein bei den politischen Vorhaben mitzunehmen und sie dafür zu begeistern“, heißt es im Koalitionsvertrag. Mit Blick auf den erhofften Jubel stellt der Kieler Politik-Professor Wilhelm Knelangen zum ersten Geburtstag der Koalition nüchtern fest: „Eine La-Ola-Welle sehe ich nicht.“

Für CDU und Grüne kommt es noch schlimmer. Wichtige Verbände sind von der Startbilanz der Regierung nicht begeistert, sehen neben Licht auch viel Schatten, vermissen politische Strahlkraft, kritisieren das Kabinett teils als blass, als unprofessionell oder „auf Show“ bedacht. „Die schwarz-grüne Koalition konnte den positiven Schwung aus dem Jamaika-Bündnis leider nicht vollständig aufrechterhalten“, bemängelt etwa der Präsident der CDU-nahen Unternehmensverbände Nord, Philipp Murmann. Auch der BUND, der dicht bei den Grünen steht, beklagt eine „gemischte“ Startbilanz.

Kaum Begeisterung für Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein

Klar ist, dass sich die Begeisterung für die Koalition in engen Grenzen hält. Dafür bieten Prof. Knelangen und andere Polit-Beobachter im und außerhalb des Landeshauses gleich mehrere Erklärungen an.

Kein Jamaika-Feeling bei der schwarz-grünen Koalition

Die schwarz-grüne Koalition wird automatisch mit dem exotischen Jamaika-Bündnis (CDU, FDP, Grüne) verglichen und wirkt dabei hausbacken, langweilig und wenig innovativ. Das liegt auch daran, dass Jamaika Corona erfolgreich managte und das aktuelle Kabinett keine vergleichbare Krise bewältigen musste.

Knelangen: „Schleswig-Holstein hat jetzt eine normale Regierungskoalition.“ Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht das nur etwas anders. „In der Corona-Krise hat die Landespolitik eine zentrale Rolle gespielt.“ Danach sei sie für viele Menschen in den Hintergrund getreten.

CDU und Grünen streiten über zentrale Themen

CDU und Grüne liegen in vielen zentralen Themen wie der Flüchtlingspolitik, der Energiewende oder dem Straßenverkehr über Kreuz. Folge sind Kompromisse, die gerade den konservativen Flügel der Union erzürnen, weil den Christdemokraten im Landtag schließlich nur ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlt.

Den Vorwurf, im Landeshaus wedele der grüne Schwanz mit dem schwarzen Hund, hat Günther gleich doppelt gekontert. Zuerst verkündete er einen harten Kurs gegen die Klimakleber, dann traf er mit seinem Kieler-Woche-Auftritt („Layla“) unter die Gürtellinie der Grünen.

Günther erinnert daran, dass es die inhaltlichen Differenzen zwischen CDU und Grünen in denselben Feldern auch schon in der Jamaika-Koalition gegeben habe. „Die FDP fand das damals als Regierungspartei normal und findet es heute als Oppositionspartei wie die SPD verwerflich.“

Energiewende in SH im Schneckentempo

Die Koalition kommt bei ihrem größten Projekt, Schleswig-Holstein bis 2040 zu einem klimaneutralen Industrieland zu machen, nur langsam voran. Eine neue Windplanung gibt es noch nicht. Erst Ende des Jahres soll ein Klimaschutzprogramm vorliegen. „Es stimmt, da kommt noch einiges auf uns zu“, bestätigt Günther. Schleswig-Holstein sei und bleibe aber bundesweit Vorreiter.

Ministerpräsident Günther taucht gern ab

Ministerpräsident Daniel Günther kommt zwar meist sympathisch rüber, pflegt ansonsten aber einen präsidialen Stil und bekennt in landespolitischen Konfliktfragen selten Farbe. „Der Ministerpräsident taucht gern ab“, heißt es im Regierungslager. Auffällig ist, dass Günther anders als seine Vorgänger nicht für ein bestimmtes Vorhaben steht. Der Ministerpräsident selbst bestreitet das. „Mein Kernthema ist, Schleswig-Holstein zum klimaneutralen Industrieland zu machen.“

Experten erwarten auch in Zukunft Schwierigkeiten bei der Landesregierung

Knelangen und andere Polit-Experten gehen davon aus, dass die Zukunft der Regierung aus zwei Gründen nicht rosiger wird. So halten sich im LandeshausGerüchte, dass zwei Leistungsträger im Kabinett zur Halbzeit der Wahlperiode (2022 bis 2027) ihren Stuhl räumen: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (65, CDU) aus Altersgründen und Finanzministerin Monika Heinold (64, Grüne) auch aus Frust über die Kritik an ihrer Arbeit. Ein Ausstieg Heinolds könnte sogar die ganze Regierung gefährden. Sie ist nicht nur die Mutter der schwarz-grünen Koalition, sondern hält auch die linken, jungen Grünen in der Landtagsfraktion in Schach.

Zudem wird sich die finanzielle Lage des Landes auch wegen hausgemachter Fehler (mehr Personal und höhere Schulden) so verschlechtern, dass die Koalition noch in diesem Jahr den Rotstift ansetzen muss. „Das wird schwierig für Politiker, die es bisher gewohnt waren, Jahr für Jahr mehr Geld auszugeben“, weiß der Präsident des Steuerzahlerbundes, Aloys Altmann. Bisher fehle der Koalition erkennbar der Gestaltungswille.

Prof. Knelangen teilt die pessimistische Einschätzung. „Die Zeiten für die schwarz-grüne Koalition werden härter.“ Günther bestreitet das nicht. „Die finanzielle Situation hat sich fundamental verändert.“ Und eine schwierige Haushaltslage sei natürlich auch für eine Regierung schwierig. Aber: „Wir werden das hinbekommen.“

