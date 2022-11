Ein Pendler-Experiment und das 49-Euro-Ticket

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Oktober gab es keine Einigung, deshalb beraten die Länder heute erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Entlastungen in der Krise und um die Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets. Der Bund signalisierte bereits im Vorfeld, den Ländern mehr Geld für den Nahverkehr zu zahlen. Die Frage ist, ob das ausreicht.

Für alle, die bereits jetzt mit Bus und Bahn zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln, dürfte das 49-Euro-Ticket eine finanzielle Entlastung bringen. Doch längst nicht alle Pendlerinnen und Pendler in Schleswig-Holstein wird es überzeugen können, komplett aufs Auto zu verzichten. Denn der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum lässt oftmals zu wünschen übrig, wie unser Experiment zeigt.

Einen kurzen Weg legen heute Abend unsere THW-Reporter zurück, um über das Handball-Match schlechthin zu berichten: Von der Redaktion zur Wunderino-Arena sind es gerade mal ein paar Meter Luftlinie. Nach dem 30:38-Debakel in Nantes braucht der THW Kiel gegen Aalborg zwingend ein Erfolgserlebnis. Doch der Top-Klub aus Dänemark wird den Zebras einen Sieg nicht schenken. Und so steht den Fans ein spannender Handball-Abend bevor. Egal ob in der Halle oder bei uns im Liveticker!

Zuvor will ich Ihnen aber noch einen anderen Termin wärmstens empfehlen (sofern sie kleine Kinder oder Enkel haben). Nach der Corona-Pause laden wir heute wieder zum KN-Laternelauf im Schrevenpark. Aber beeilen Sie sich! Es geht schon um 18 Uhr los. Von Treffpunkt bis Neuerungen - im folgenden Artikel erfahren Sie alle Details zum Umzug.

Wollen den Kielern im Seoul Bap die Küche Koreas schmackhaft machen: Chun Sung (links) und Anne Haberstroh mit Sohn Minho. © Quelle: Uwe Paesler

In der Musik entwickelt sich der koreanische K-Pop derzeit zum internationalen Megatrend. Und in den Metropolen boomen koreanische Restaurants. Mit dem Seoul Bap in der Gutenbergstraße ist dieser Trend nun auch in Kiel angekommen. Das Bistro bietet koreanische Küche in authentischer Form. Mehr dazu hier.

