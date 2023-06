Ein Schwerverletzter nach Unfall mit Geldtransporter

Oeversee (dpa/lno). Bei einem Unfall mit einem Geldtransporter in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Dienstagabend der Fahrer schwer und der Beifahrer leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Mittwoch kam der Geldtransporter ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn der A7 Richtung Norden ab und landete im Straßengraben. Nach einer medizinischen Versorgung der Verletzen musste der Transporter mit einem Kran geborgen werden. Genauere Angaben zu den beiden Verletzen machte die Polizei nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Bei dem Unfall sei kein Geld abhandengekommen, so die Polizei.

KN