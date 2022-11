Ein Signalschuss in Schönkirchen, der Fragen aufwirft

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein Signalschuss löst einen Amokalarm an einer Schule in Schönkirchen aus und Fragen auf. Einigkeit herrscht in Kiel in punkto Stadtbahn. Und: Die Vorbereitungen auf den bundesweiten Warntag laufen an.

An einer Schule in Schönkirchen wurde Amok-Alarm ausgelöst, weil die Polizei unweit des Bildungszentrums einen Signalschuss abgab.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Montagnachmittag war in der Ganztagsschule im Augustental in Schönkirchen kein gewöhnlicher Schultag: Nach einem Amok-Alarm musste der Schulhof geräumt werden, Schülerinnen und Schüler sollten in ihre Klassen zurückkehren und sich von den Fenstern fernhalten. Ausgelöst, weil ein Polizist auf Einbrecherjagd unweit der Bildungseinrichtung einen Signalschuss abgegeben hat. Lehrer und Schüler waren - wie sich später herausstellte - keiner Gefahr ausgesetzt. Doch aus dem Einsatz heraus ergeben sich einige Fragen:

Hätten sich die Polizisten nicht per Funk verständigen können?

Unter welchen Umständen setzt die Polizei Signalschüsse ab?

Und wie unterscheiden sie sich von Warnschüssen?

Mein Kollege Steffen Müller hat mit der Polizei über das Vorgehen gesprochen.

Wechseln wir das Thema! An verkehrspolitischen Themen reiben sich die Parteien normalerweise. Doch bei einem Thema herrscht nun Einigkeit: Die sieben Parteien und Ratsfraktionen in Kiel wollen die Tram aus dem Wahlkampf für die Kommunalwahl im kommenden Jahr heraushalten. Sie gaben in einer gemeinsamen Erklärung ihr Bekenntnis zur neuen Stadtbahn ab - und nehmen damit den Ratsbeschluss am kommenden Donnerstag vorweg. Die Einzelheiten:

Und noch ein kleiner Ausblick: In zwei Wochen sollen beim bundesweiten Warntag erstmals alle Handybesitzer in Deutschland per SMS gewarnt werden. Zudem werden am 8. Dezember um elf Uhr Sirenen heulen (sofern es welche gibt), Warnapps anspringen sowie Radio- und Fernsehsendungen unterbrochen werden. Mit dem Ziel, das Bewusstsein für Katastrophen zu schärfen. Wie es um den Ausbau der Warn-Infrastruktur steht und was Sie rund um den Warntag wissen müssen, lesen Sie in den folgenden Storys:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

In Eckernförde stieg ein Polizist in die kühle Ostsee, um ein Fußballtor herauszuholen. Mit dabei: Ein Hund, der zufällig vorbeikam. © Quelle: Polizei Eckernförde

Bei einem Einsatz konnte ein Polizist in Eckernförde auf tierische Unterstützung setzen: Als er ein kleines Fußballtor aus der Ostsee fischen wollte, eilte ihm ein Hund ins kühle Nass hinterher. Mehr dazu lesen Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.