Ein Streik, zwei wichtige E-Mails und viele Fragen

zwei Mails aus Hamburg an die Kieler Ausländerbehörde haben heute morgen alles auf den Kopf gestellt. Vier Wochen nach der Messerattacke in einem Regionalzug, bei der zwei junge Menschen starben, werfen diese Mails ein komplett neues Licht auf die Pannenserie der Behörden - und auf die bislang strittige Frage, warum die Stadt Kiel und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht darüber informiert gewesen waren, dass Ibrahim A. in einem Hamburger Gefängnis saß. Wäre seine Adresse bekannt gewesen, wäre möglicherweise auch das Abschiebeverfahren nicht einfach im Sande verlaufen. Wer weiß das schon? Klar ist aber jetzt: Genau diese Information lag schon seit März 2022 per Mail „im persönlichen Postfach des zuständigen Mitarbeitenden“, wie die Stadt heute einräumte. Schuldzuweisungen können das Leid der Opfer und der Angehörigen sicher nicht lindern. Aber nicht nur sie haben alles Recht der Welt zu erfahren, warum das so dramatisch schief laufen konnte - und welche Konsequenzen daraus gezogen werden.

Ein Tarifstreit im öffentlichen Dienst berührt naturgemäß alle Lebensbereiche. Im Ringen um die satte Forderung nach 10,5 Prozent mehr Gehalt hat Verdi zu Warnstreiks in Kitas, Krankenhäusern, Stadtwerken und Verwaltung aufgerufen. Mehrere Hundert Gewerkschaftsmitglieder sind dem auch gefolgt. Schmerzhafte Auswirkungen haben diese Ausstände allerdings bisher nicht gehabt. Das dürfte sich ändern, denn Verdi hat nun auch das Personal am Hamburger Flughafen aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Die Folge: Ein regulärer Flugbetrieb sei morgen nicht möglich, dies gelte auch für Ausweichflüge und medizinische Flüge, sagte eine Flughafensprecherin. Der Flughafen sei quasi lahmgelegt.

Ironie des Schicksals, dass es gerade an den Stellen, die immer als besonders heikel galten, offenbar viel besser läuft. So ist in Brunsbüttel die erste reguläre Lieferung mit Flüssigerdgas eingetroffen. Der große Flüssiggastanker „Ish“ aus Abu Dhabi hat 137000 Kubikmeter LNG an Bord. Das gekühlte Flüssiggas wird nun in die Tanks des Spezialschiffes „Hoegh Gannet“ gepumpt und von dort später ins Netz geleitet.

So sieht man die Kieler Rathausfassade nicht alle Tage. © Quelle: Ulf Dahl

Ganz schön bunt ging es am Dienstagabend in der Kieler Innenstadt zu. Auszubildende des Regionalen Berufsbildungszentrums Technik (RBZ Technik) machten aus dem Kieler Rathaus eine Licht- und Musikshow. Was dahinter stecket, erfahren Sie hier.

