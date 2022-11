Ein Traumschiff für Micky Maus - das hilft!

Der Disney-Konzern kauft die „Global Dream“ in Wismar und macht der Kieler Werft TKMS damit eine echte Freude. Auf der A7 steht uns ein Stau-Wochenende bevor. Und ein Suchtexperte erklärt, welche Folgen das Kiffen hat. Mehr dazu in der Post aus dem Newsroom.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die „Global Dream“ galt schon als die Unvollendete, die irgendwie keiner haben wollte. Am wenigsten die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems. Aber bei der Übernahme der MV-Werft in Wismar war der Rohbau nun einmal dabei, blockierte auch noch ein Dock - und weit und breit gab es niemanden, der das Traumschiff fertig bauen lassen wollte. Dieses Problem scheint sich nun in Wohlgefallen aufzulösen. Der Disney-Konzern will das Schiff in seine Flotte aufnehmen. Der Insolvenzverwalter sieht den Standort damit gesichert. Der Auftrag sichere einen nahtlosen Übergang, bis der neue Eigner das Ruder auf der Werft endgültig übernimmt. Also erst noch Micky Maus, dann werden auch in Wismar U-Boote gebaut.

Hatten Sie vor, an diesem Wochenende mit dem Auto nach Hamburg oder sogar Hannover zu fahren? Verschieben Sie es besser. Aufgrund von Abrissarbeiten wird die A7 ab heute Nachmittag voll gesperrt - und zwar komplett bis Montag. An dieser Stelle würde man jetzt gern empfehlen, doch einfach mit der Bahn zu fahren. Aber mit Blick auf die völlig unvorhersehbaren Zugausfälle im Regionalverkehr, die in den letzten Wochen viele Pendler den letzten Nerv raubten, wäre das etwas gewagt. Für alle, die ihre Reise nicht abblasen können, haben wir aufgeschrieben, wie sie die Sperrung umfahren können. Geduld dürfte auf jeden Fall gefragt sein.

Cannabis-Produkte sind in Mode gekommen. Pastillen und Salben sollen angeblich gegen alles Mögliche helfen. Wirklich kontrovers diskutiert wird aber natürlich die geplante Legalisierung von Cannabis. Führt das dazu, dass künftig mehr gekifft wird? Wäre das schlimm? Befürworter führen in dem Zusammenhang immer gern an, dass Alkohol in der Gesellschaft viel größeres Leid anrichtet. Gegner befürchten, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit seiner Legalize-it-Aktion dem Einstieg in den Drogenkonsum Vorschub leistet. Grund genug, darüber mit einem Experten zu sprechen. Hören Sie rein in unsere neue Folge der Podcast-Reihe „Wohldosiert“ - garantiert rauschfrei.

