Ein Verschluss, der Plastikmüll an Stränden minimieren soll

Noch sind „Tethered Caps“ kaum in den Supermärkten und Getränkefachmärkten zu finden, doch das wird sich spätestens 2024 ändern. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“. Weitere Themen des Tages: ein neues digitales Angebot der Stadt Kiel, Unfälle, Brände und eine Restaurant-Schließung.

ist Ihnen schon ein „Tethered Cap“ beim Einkauf begegnet? Das sind Getränkeflaschen mit einem Deckel, der nicht mehr ganz abgeschraubt werden kann. Erste Marken wie Coca Cola haben schon auf den neuen Verschluss umgestellt, spätestens ab 2024 sollen die Deckel in Europa zum Alltag gehören.

Auch wenn die „Tethered Caps“ in der Handhabung aktuell noch Verbraucher verwirren, so ist der Anlass für die Umstellung ein guter. Es geht nämlich darum, den Plastikmüll an den Stränden zu minimieren. Denn ein Beispiel von der Nordsee zeigt: Auf 100 Meter Strand finden sich gerne mal 43 Flaschendeckel. Und jeder gefundene Deckel ist einer zu viel. Für welche Getränke der fest verbundene Deckel Pflicht wird, erfahren Sie hier:

Wechseln wir das Thema. Sie haben bestimmt noch die Bilder von den langen Schlangen vor der Kfz-Zulassungsstelle in Kiel vor Augen. Jetzt tut sich was: Die Stadt bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern an, den Verkauf von Autos online zu melden. Möglich geworden ist das, weil in einem Verwaltungshackathon eine digitale Lösung erarbeitet wurde. Und künftig sollen noch mehr Verwaltungsleistungen im Netz möglich sein. Jonas Bickel verrät Ihnen, was schon geht und welche Dienste folgen sollen.

Weitere Schlagzeilen des Tages finden Sie hier:

Lanya Al Gumur (li.) aus Kiel beim K-Pop World Festival. © Quelle: KBS World

Lanya Al Gumur aus Kiel brennt für K-Pop, also koreanischsprachige Popmusik. Und dass sie darin richtig gut ist, zeigt ihr Abschneiden beim K-Pop World Festival in Korea. Sie konnte mit Profis trainieren und schaffte es bis in die Endrunde. Hier erzählt sie, wie es dazu kam.

