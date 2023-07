Ein vielbeachteter Abschied

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Land verneigt sich vor Heide Simonis: Unter großer Anteilnahme von prominenten und anderen Weggefährten hat am Freitagvormittag die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin das letzte Geleit bekommen. Vieles von dem, was in der Kieler Petruskirche über die Sozialdemokratin gesagt wurde, war ernst und getragen.

Aber vor allem Ministerpräsident Daniel Günther streute in seine Würdigung auch ein paar heitere Erinnerungen an Simonis ein. Etwa ihre Verdienste um die Auswahl an Weinsorten in Norddeutschland, die dank der gebürtigen Bonnerin inzwischen weit mehr böten als nur „süß“ und „sauer“. Meine Kollegen Tilmann Post und Steffen Müller haben die Zeremonie vor und in der Kirche verfolgt und für Sie die wichtigsten und berührendsten Passagen notiert.

Dem Untergang geweiht scheint der brennende Frachter „Fremantle Highway“. Seit am Dienstagabend das Feuer auf dem Schiff ausbrach, treibt es als Zeitbombe für Mensch und Umwelt in der Nordsee. Ein aufziehender Sturm droht die Lage nun zusätzlich zu verschlimmern – darum hat ein stärkerer Schlepper jetzt die Notschleppleine übernommen, damit der Havarist im Notfall aus der Fahrrinne für die Schifffahrt gezogen werden kann.

Er ist der Top-Scorer bei den Störchen, mag Kiel und die Kieler – nun hat sich Steven Skrzybski festgelegt: Bis zum 30. Juni 2026 läuft sein Vertrag, den er vorzeitig verlängert hat. Für die KSV eine mehr als gute Nachricht, denn der 30-jährige Stürmer gehört zu den Leistungsträgern im Team – was durchaus auch schon Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt hatte.

Nach der offiziellen Trauerfeier für die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) wird der Sarg aus der Kirche getragen. Rund 500 Gäste nahmen Abschied. © Quelle: Marcus Brandt/dpa





Die Anteilnahme ist gewaltig - Hunderte Menschen haben die Trauerfeier für die ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis vor und in der Kieler Petruskirche verfolgt. Ihre letzte Ruhestätte hat die SPD-Politikerin auf dem Südfriedhof gefunden, wo sie am Freitagmittag im engsten Familienkreis beigesetzt wurde.

