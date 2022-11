Einbruch, Handbruch und ein möglicherweise bahnbrechendes System

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt, darauf reagiert die Polizei. Pech hat der THW Kiel - er muss für Wochen auf einen der besten Schützen verzichten. Und in Büdelsdorf wird ein System entwickelt, das dem Hitzestress für Bäume entgegenwirken soll. Die Nachrichten des Tages im Überblick finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

die dunkle Jahreszeit hat eine Kehrseite: In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. Unter anderem in Neumünster, wo einmal die Einbrecher überrascht wurden und in einem anderen Fall Rentner im eigenen Haus überfallen worden sind. Aber auch im Kreis Segeberg nutzen Kriminelle den Schutz der Dunkelheit aus. Dort intensiviert die Polizei nun die Kontrollen - zum Wohlgefallen der Bürgerinnen und Bürger.

Bittere Pille für den THW Kiel: Vor dem Champions-League-Spitzenspiel gegen den FC Barcelona erreichte uns die Nachricht, dass der Handball-Rekordmeister mehrere Wochen auf Rückraumspieler Eric Johansson verzichten muss. Der 22 Jahre alte Schwede hat einen Bruch der rechten Mittelhand erlitten. Johansson gehört mit 94 Treffern in 21 Pflichtspielen zu den besten Schützen der Zebras. Ob der THW Kiel auch ohne Johansson „Big Points“ machen kann, erfahren Sie am Abend im Liveticker auf KN-online.de.

Interessant ist, was aktuell in Büdelsdorf entwickelt wird. Die Firma Aco, die für Entwässerungssysteme bekannt geworden ist, will mit einer neuen Technologie Bäumen helfen, dem Hitzestress besser standhalten zu können. Zum Konzept gehören Tanks unter der Erde und Sensoren. Paul Wagner erklärt Ihnen, wie das System funktioniert und wo es erstmals zum Einsatz kommt.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

