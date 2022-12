Die stark gestiegenen Einbruchzahlen in Teilen Schleswig-Holsteins rufen verstärkt das Thema Prävention auf den Plan. Fenster zu, Tür verschlossen – im Kleinen kann jeder Mensch selbst etwas tun. Man kann sich aber auch von der Polizei beraten lassen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Im Beratungsraum der Landespolizei in Kiel kann man sich über aktuelle Sicherheitstechnik informieren: Digitale Türspione geben deutlich mehr Übersicht darüber, was sich vor der Haustür abspielt.

Immer mehr Einbrüche in SH: Hier bekommen Sie Tipps zur Schutz

Segeberg/Kiel. Nachdem es in Schleswig-Holstein im Verlauf der Corona-Pandemie immer weniger Einbrüche gegeben hatte, geht die Entwicklung nun wieder deutlich in die andere Richtung. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit sind die Fallzahlen sowohl im Raum Segeberg als auch im Bereich Neumünster stark gestiegen.

Seit Anfang Oktober gab es in den Kreisen Segeberg und Pinneberg im Vergleich zum Vorjahr rund 42 Prozent mehr Taten. Im Gebiet der Polizeidirektion Neumünster habe man wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, berichtet Polizeisprecher Sönke Petersen.

Einbruchschutz in Schleswig-Holstein: Zunächst kann jeder selbst etwas tun

Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat neben der Anordnung von Anhalte- und Sichtkontrollen im Straßenverkehr mit verstärkter Präventionsarbeit in Form von Fußstreifen auf die Entwicklung reagiert, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. "Dabei wurden Anwohner gezielt angesprochen und Tipps zum Schutz vor Einbruch gegeben." So waren Beamtinnen und Beamte zum Beispiel in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt unterwegs.

Wo ist noch ein Fenster geöffnet? Wo steckt der Schlüssel im Türschloss? Oder wo steht die ungesicherte Leiter im Garten, die Einbrechern den Einstieg in ein oberes Stockwerk ermöglicht? Der Schutz vor einem Einbruch beginnt schon im Kleinen. Türen und Fenster zu schließen, gehöre ebenso wie die Vortäuschung von Anwesenheit zu den grundlegendsten Ratschlägen, sagte Brockmann. „Ein komplett dunkles Haus ist eine Einladung für Einbrecher.“

Landespolizei hat Beratungsraum zum Thema Einbruchschutz in Kiel

Wer Beratung in Sachen Einbruchschutz durch die Polizei bekommen möchte, kann sich beim Sachgebiet Prävention der örtlichen Polizeidirektion informieren oder auch die nächstgelegene Polizeidienststelle aufsuchen.

Seit dem Frühjahr hat die Landespolizei zudem einen Beratungsraum zum Thema Einbruchschutz im Kronshagener Weg in Kiel eingerichtet. Interessierte können sich dort über die aktuelle Sicherheitstechnik informieren und an verschiedenen Exponaten beraten lassen.

Seit April kamen etwa 70 Personen in den Beratungsraum. Darunter seien „klassische“ Besitzer von Einfamilienhäusern gewesen, die Ratschläge brauchten oder auch Menschen, die konkret vor der Anschaffung einer Alarmanlage standen, berichtet Dennis Schneider, Sprecher des Landespolizeiamts.

Land Schleswig-Holstein verlängerte Abruffrist für Investitionen in Einbruchschutz

An den Exponaten habe man auch Fortbildungen für Ermittler veranstaltet, die Einbrüche aufklären sollen. „Wir sind grundsätzlich für den Anfang zufrieden, es darf aber gerne noch mehr werden. Das Angebot werden wir noch stärker bekannt machen müssen“, so Schneider. Der Beratungsraum sei letztlich ein „Ergänzungsbaustein“ zur Expertise der Beamtinnen und Beamten in den einzelnen Polizeidirektionen.

Für Investitionen in den Einbruchschutz hatte das Land auch im Jahr 2022 ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Insgesamt standen eine Million Euro zur Verfügung. Die Antragsfrist war bis Jahresende, die Abruffrist der Mittel bis spätestens Ende August 2023 verlängert worden.

Einbruchschutz: Beratungsraum der Polizei Schleswig-Holstein

Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es unter anderem auf www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de. Wer den Beratungsraum der Landespolizei besuchen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren: unter Tel. 0431/16065555 oder per E-Mail an beratungsraum.kiel.lpa132@polizei.landsh.de