﻿CDU und Grüne in Schleswig-Holstein auch in Sachen Einbürgerung nicht einig

Fachkräfte sollen in Deutschland leichter eingebürgert werden – so plant es die Bundesregierung. Die SPD im Kieler Landtag wirbt um breite politische Unterstützung auch aus Schleswig-Holstein. Im Gegensatz zu den Grünen ist die CDU allerdings wenig begeistert. Auch die FDP äußert Bedenken.

Kiel. Während der Streit um ein neues Staatsbürgerschaftsrecht in Berlin weiterschwelt, ruft die SPD-Fraktion im Kieler Landtag die schwarz-grüne Regierungskoalition auf, Farbe zu bekennen. „Das Verständnis der Konservativen über die Staatsangehörigkeit ist antiquiert“, sagt die Abgeordnete und Landesparteichefin Serpil Midyatli.

Für die Plenartagung im Dezember haben die Sozialdemokraten einen Antrag vorgelegt, wonach die Landesregierung das Vorhaben im Bundesrat unterstützen sollte. Rückendeckung für Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD)? Daraus dürfte nichts werden.

CDU-Fraktionsvize Tim Brockmann: Staatsbürgerschaft erst nach erfolgreichem Integrationsprozess

„Für Fachkräfte mag ein vereinfachter Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft eine Rolle spielen“, räumt CDU-Fraktionsvize Tim Brockmann ein. „Sie ist aber mit Sicherheit nicht ausschlaggebend, um sich für eine Tätigkeit und Einwanderung nach Deutschland zu entscheiden.“

Die Staatsbürgerschaft sei ein hohes Gut und stehe „am Ende und nicht am Anfang, geschweige denn als Zwischenschritt eines erfolgreichen Integrationsprozesses“. Damit stellt sich die Union hinter Bundesparteichef Friedrich Merz, der vor einer „Einwanderung in die Sozialsysteme“ gewarnt hatte.

Sozialministerin Touré: „Deutschland hat es vielen Menschen sehr schwer gemacht“

Die Grünen sehen das komplett anders als ihre CDU-Koalitionspartner. Eine Einbürgerung nach fünf statt nach acht Jahren Voraufenthalt sei der richtige Schritt, betont die Migrationspolitikerin Catharina Nies. „Es ist ein klares Zeichen an Menschen mit Fluchthintergrund genauso wie an neu zuwandernde Fachkräfte, dass wir es ernst damit meinen, sie als Teil unserer Gesellschaft zu begrüßen, und ihnen eine echte Perspektive bieten.“

Was Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) ebenso sieht: „Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland, hat es aber in der Vergangenheit vielen Menschen sehr schwer gemacht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten.“ Das geplante Punktesystem, das die Bundesregierung entwickeln will, könne helfen, einheitlichere und effizientere Standards zu schaffen.

Für dieses Punktesystem macht sich vor allem die FDP stark. Die Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts seien grundsätzlich richtig, sagt der Innenpolitiker Bernd Buchholz denn auch. Noch dringender brauche Deutschland aber ein Einwanderungsgesetz. „Die Reihenfolge, in der wir hier diskutieren, ist eigentlich falsch herum: An erster Stelle müsste die Einwanderung stehen, dann sollte es um Einbürgerung gehen.“