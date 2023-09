Eine herzlose Entscheidung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist eine Entscheidung, die für Empörung im Kreis Ostholstein sorgt. Im vergangenen Oktober hat ein Mann seine Frau vor den Augen seiner Kinder getötet. Seitdem leben die Kinder im Alter von zwei, vier, acht und zwölf Jahren bei Pflegefamilien - und sollen nun nach Vietnam ausgewiesen werden, weil ihr Aufenthaltsrecht an die getötete Frau gekoppelt war.

Mehr als 60 000 Menschen haben bereits eine Online-Petition dagegen unterzeichnet. Bis auf die zwölfjährige Anh spreche keines der Kinder Vietnamesisch und habe die Verwandten in dem asiatischen Land noch nie gesehen, so die Pflegeeltern.

Anh hat nun unter Tränen im Ratekauer Rathaus dem Sozialausschuss ihre Geschichte geschildert - und dafür gekämpft, dass sie mit ihren Geschwistern in Deutschland bleiben darf. Lesen Sie hier mehr.

Für viele Patienten und Kollegen galt er als Institution: Prof. Klaus-Peter Jünemann, ehemaliger Direktor der Klinik für Urologie am UKSH. Vor einem Jahr war er emeritiert, zuletzt arbeitete er in einer Kieler Praxis. Kurz vor seinem 67. Geburtstag ist Jünemann nun überraschend gestorben. Meine Kollegin Rieke Beckwermert wirft einen Blick auf sein Wirken.

Viele hätten sich das gute Wetter schon früher gewünscht. Aber jetzt im September ist der Sommer in Schleswig-Holstein endlich wieder da. Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa beschert uns Sonne, hohe Temperaturen und hält den Regen fern. Meteorologe Sebastian Wache hat meiner Kollegin Neele Schomburg erzählt, wie lange wir noch damit rechnen können ... und wir haben dann doch gleich mal überprüft, welche Freibäder noch offen sind und welche Strände wir unbedingt noch besuchen sollten.

Ach ja, in Kiel ist der Sommer übrigens ab nächster Woche vorbei - egal, was das Thermometer sagt. Die KVG stellt dann nämlich die Strandlinien 90S und 92S ein. Am 10. September fahren die Busse ein letztes Mal nach Falckenstein, Strande und Laboe. Einschränkungen gibt es zudem bei Fördeschifffahrt, weiß mein Kollege Steffen Müller.

© Quelle: Annika Paetow

Action, Liebe, Humor: Seit mehr als 20 Jahren schreibt Michael Stamp die Textbücher für die Karl-May-Spiele - und begeistert Jahr für Jahr ein riesiges Publikum in Bad Segeberg. In einer Videoreportage gibt der Autor einen Einblick in seinen Arbeitsalltag.

