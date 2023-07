﻿Einschränkungen für sehr hohe Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal

Ostsee

Heiße Temperaturen, volle Ostsee-Strände – und drei Badeunfälle an einem Wochenende: In nur knietiefem Wasser ist ein junger Hamburger in Scharbeutz von der Unterströmung erfasst worden. Er kam mit einem Schock davon, so wie auch ein Mann in Travemünde. Eine Seniorin brauchte mehr Hilfe.