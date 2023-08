﻿Jetzt gibt es Schnäppchen – und der Regen steigert die Kauflust

Kiel. Die Regenfälle der vergangenen Tage nerven die Urlauber – aber sie freuen die Einzelhändler in Schleswig-Holstein. Insbesondere Feriengäste, die sich wegen des schlechten Wetters nicht im Freien aufhalten mögen, zieht es in die Innenstädte und Einkaufszentren. Sie hoffen auch auf Schnäppchen im angelaufenen freiwilligen Sommerschlussverkauf (SSV). Durch diesen unverhofften Zulauf erfährt der krisengebeutelte Handel einen kräftigen Schub.

Und der ist hoch willkommen, denn in der gesamten ersten Jahreshälfte war die Konsumlust gebremst. Ursache dafür sind die Kaufkraftverluste der Verbraucher wegen der hohen Inflation. So verringerte sich der Umsatz im Einzelhandel bundesweit laut Statistischem Bundesamt um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

IHK Schleswig-Holstein: „Lage im stationären Einzelhandel angespannt“

Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK zu Kiel, sagt: „Insgesamt stellt sich die Lage im stationären Einzelhandel durchaus angespannt dar.“ Das Bild sei jedoch nicht einheitlich: „Unseren Beobachtungen nach kommen Lagevorteile wieder stärker zum Tragen“.

Auch der Handelsverband Nord zieht ein durchwachsenes Fazit. Die Zwischenbilanz falle ganz individuell aus, sagt Annett Rabe, Mitglied der Geschäftsführung. Lebensmittel, Drogerie- und Spielwaren erweisen sich demnach als recht stabil. Im Möbel- oder Elektrohandel hielten sich die Menschen hingegen zurück. Und zwar nicht nur in den Geschäften vor Ort: Auch der Versand- und Internethandel verliere an Umsatz.

Doch das unbeständige Wetter hebt nun plötzlich die Shoppinglaune. „In der Branche nennt man das Center-Wetter“, sagt der Kieler Filialgeschäftsführer von Karstadt, Christoph Kellenter. „An regnerischen Tagen zählen wir auch mal 10 000 Besucher pro Tag – mehr als üblich.“ Kellenter zeigt sich zufrieden: „Dieser Sommer ist ein Geschenk für uns.“

Sophienhof Kiel: Viele Touristen in Stadt und Center

Der Manager des Sophienhofs in Kiel, Karsten Bärschneider, bestätigt die positive Entwicklung. „Der aktuell etwas verregnete Sommer bringt viele Touristen in die Stadt und ins Center, und so liegen wir im Juli sogar noch vor den aufgrund der Kieler Woche traditionell starken Besucherzahlen im Juni.“ Ähnlich äußert sich Carolin König, Sprecherin des Designer Outlets in Neumünster: „Mit der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen sind wir sehr zufrieden.“

Ingrid Först, Geschäftsführerin des Modehauses Nortex in Neumünster, berichtet ebenfalls von guten Umsätzen. Nächstes Jahr könne es aber ganz anders sein, die allgemeine Lage sei schon schwierig, sagt sie.

Erwartetes Umsatzergebnis für SH: Knapp 25 Milliarden Euro

Auch der Handelsverband Nord dämpft die Erwartungen: „Wir rechnen in diesem Jahr nicht mehr mit einer signifikanten gesamtwirtschaftlichen Erholung“, so Annett Rabe. Daher werde sich der private Konsum voraussichtlich weiterhin nur schwach entwickeln: „Für Schleswig-Holstein rechnen wir nominal mit einem Umsatz von rund 24,9 Milliarden Euro – das ist zwar ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zu 2022, dies erklärt sich jedoch in erster Linie aus den gestiegenen Preisen.“

KN