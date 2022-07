Kiel. Die Eisdielen-Szene im Land ist so vielfältig wie das Angebot an Sorten. Anlässlich der beginnenden Eissaison haben wir ausgewählte Adressen besucht – und vor Ort getestet.

Eiscafé La Dolce Vita in Kiel: italienisches Eis in höchster Vollendung

Italien auf und in der Eistheke: Mario Spagnuolo, Inhaber des La Dolce Vita. © Quelle: Frank Peter

Sein Eis solle so schmecken, dass es im Restaurant auch als Nachtisch verkauft werden könne, bekennt Mario Spagnuolo, der Inhaber von La Dolce Vita – und übertreibt damit nicht. Natürliche Aromatik und italienische Opulenz finden hier zu beeindruckender Balance. Das trifft sowohl auf Schokolade und Erdbeere wie auch auf die raffinierte Premiumsorte „Kastanie küsst Walnuss“ zu. In Anbetracht des hohen Niveaus erscheinen die Kugelpreise von 1,60 Euro für reguläre und 2,20 Euro für außergewöhnliche Sorten angemessen.

La Dolce Vita, Schülperbaum 7 und Holtenauer Straße 203, Kiel

Giovanni L. in Kiel: ein Hauch von Ben & Jerry’s

Mit einem großen Filialnetz, einer effektvoll präsentierten Auswahl und vielen Kreativsorten hat sich Giovanni L. in Kiel fest etabliert. Das Eis ist professionell produziert, schmeckt intensiv und erinnert mitunter an Ben & Jerry’s. Dazu passt, dass in das sehr süße Schokoladeneis viele kleine Stückchen eingearbeitet sind und bei Erdbeere Säurespitzen für zusätzliche Kontur sorgen. Der Aromenclash von Malz und Salzkaramell bei der Premiumsorte Karamalzino ist etwas für Wagemutige, die für ihre Experimentierlust 2,10 statt der sonst üblichen 1,80 Euro pro Kugel zahlen.

Giovanni L., Holstentörn, Holtenauer Str. 112, Cittipark und UKSH-Campus, Kiel

Neitsch in Friedrichsort: cremige Hochgenüsse

Überzeugt mit besonders cremigen Sorten: Susi Lohmann vom Eissalon Neitsch in Kiel-Friedrichsort © Quelle: Frank Peter

Ein Klassiker der Kieler Eisdielen-Szene und Liebling unserer Leser im Jahr 2020. Das Eis von Neitsch überzeugt durch seine Cremigkeit und süffige Aromatik. Schokolade und Erdbeere erscheinen hier als mildsüße Sorten, die Extrasorte Grießbrei weckt auf überzeugende Weise Kindheitserinnerungen. Kugelpreis: faire 1,30 Euro. Keine Frage: Neitsch ist die Reise ins Zentrum von Friedrichsort wert.

Neitsch, An der Schanze 44a, Kiel-Friedrichsort

San Marco in Büdelsdorf: Hier schmeckt das Eis wie früher

Das Eiscafé mitten in Büdelsdorf bietet Eis, wie man es noch aus den Gründerzeiten der italienischen Eisdielen in Deutschland kennt. Schokolade schmeckt hier leicht nach Kaba, Erdbeere sehr traditionell. Das alles hat durchaus seinen Reiz. Bei der Modesorte Snickers stößt San Marco dagegen an Grenzen: Sie erinnert allenfalls vage an ihr Vorbild. Insgesamt eine sensorische Zeitreise. Der Kugelpreis ist mit 1,50 Euro allerdings nicht von gestern.

San Marco, Hollerstraße 104, Büdelsdorf

Eisparadies in Kiel: große Kugeln und hiesige Geschmäcker

Genuss im Großformat: Jessika Ehlers vom Eisparadies mit einer Schlemmertüte. © Quelle: Frank Peter

Seit jeher steht das kleine Eisparadies im Knooper Weg für große Portionen und für hiesige Geschmacksbilder. Wer diese den italienischen vorzieht, ist hier an der richtigen Adresse. Für 1,40 Euro bekommt man im Eisparadies eine stattliche Kugel. Das Aroma der Klassiker Schokolade und Erdbeere wirkt ebenso wie das der Trendsorte Kokos Bounty klar. Mit den aromatischen Intensitätsleveln der Konkurrenz will man sich dabei offensichtlich nicht messen.

Eisparadies, Knooper Weg 150a, Kiel

Eiscafé Cini in Trappenkamp: Torte in Kugelform

Der Gewinner unserer Leserumfrage von 2019 bietet aktuell solides Standardniveau. Im entlegenen Trappenkamp schmecken Erdbeere und Schokolade auf unspektakuläre Weise gut. Einfallsreich ist der Versuch, das Geschmacksbild einer Apfel-Zimt-Torte ins Eisformat zu übertragen. Nicht nur das Zimtaroma ist dabei gut entwickelt, auch die großen Apfelstückchen machen Eindruck

Eiscafé Cini, Kieler Straße 2, Trappenkamp

La Gondola in Eckernförde: zentral gelegenes Eiscafé mit italienischer Tradition

Setzen auf reelles Eis italienischer Machart: Oscar und Elisabetta Caner von La Gondola in Eckernförde © Quelle: Frank Peter

Mitten im Zentrum Eckernfördes gelegen, bietet La Gondola sowohl klassische als auch moderne Sorten. Für eine Kugel zahlt der Gast 1,50 Euro und bekommt dafür ein reelles Eis italienischer Machart. Schokolade erinnert dabei leicht an Kakaotrunk, Erdbeere verfügt über etwas spitze Säurenoten. Mit extragroßen Karamellstücken macht die Kreativsorte „Salziges Karamell“ ihrem Namen alle Ehre.

La Gondola, Kieler Straße 74, Eckernförde

Yueye: die vegane Eisdiele in Kiel mit asiatischen Eis-Kugeln

Bieten bei Yueye veganes Eis aus lokaler Produktion: Singhasak Amphonephong (rechts) und Atchana Jiamsakultorn. © Quelle: Uwe Paesler (Archivbild)

In der Auslage des kleinen Ladens in der Bergstraße wird das Eis von Konstantin Schlechts Start-up "Vice Cream" angeboten. Dass es vegan ist, würde man im Blindtest nicht vermuten. Weiß man es, wirken die sehr natürlich schmeckenden Klassiker Schokolade und Erdbeere ein wenig herber. Mit asiatisch inspirierten Sorten wie dem durch nussige Umaminoten geprägten "Schwarzen Sesam" setzt Yueye wirkungsvoll eigene Akzente. Für 1,50 beziehungsweise 1,70 Euro für eine Premiumsorte bekommt man eine kleine Kugel, die vegane Waffel kostet 0,20 Cent extra.

Yueye, Bergstraße 44, Kiel

Zantopps in Kiel, Möltenort und Mönkeberg: große Erwartungen in schöner Lage

Mit schön gelegenen Standorten in Kiel, Möltenort und Mönkeberg breit aufgestellt, präsentiert sich Zantopps als „Nordische Eismanufaktur“ mit großem Angebot. Der Kugelpreis von 1,80 Euro für reguläre Sorten und 2 Euro für Gourmet-Eis weckt hohe Erwartungen. Die Standards Schokolade und Erdbeere sind dabei geschmacklich rund, dürften angesichts des Preises aber ruhig noch charaktervoller schmecken. Und die Gourmet-Sorte „Mozart-Praline“ ist den regulären geschmacklich in diesem Fall nicht wirklich voraus.

Zantopps, Freischwimmer an der Kiellinie, Sommerhaus im Möltenort und Fährhaus in Mönkeberg