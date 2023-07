﻿Erweiterungspläne: Das tut der Tierpark Neumünster für seine Eisbären

Wie artgerecht kann man Eisbären halten? Der Tierpark Neumünster verteidigt sich gegen die Vorwürfe der Tierschutzorganisation Peta. Gleichzeitig habe man Pläne, mit denen sich die Fläche des Eisbär-Geheges auf einen Schlag verdoppeln könnte. Doch die Umsetzung bereitet Schwierigkeiten.

Neumünster. Das niedliche Eisbärenmädchen in Hagenbecks Tierpark Hamburg löst aktuell Begeisterungsstürme aus. Schleswig-Holsteins einziger Tierpark, der Eisbären hält, steht dagegen erneut in der Kritik von Tierschützern: Die Tierrechtsorganisation Peta hat gegen die Neumünsteraner Tierparkleiterin Verena Kaspari Strafanzeige gestellt. Der Vorwurf: artwidrige Haltungsbedingungen und psychisches Leid der Eisbären. Doch was tut die Neumünsteraner Einrichtung für „Vitus“ und „Larissa“ – und sind die gesetzlich vorgeschriebenen Haltungsbedingungen für die Bären noch zeitgemäß?