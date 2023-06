﻿Eklat im Landtag: Juso-Landeschef wirft Präsidentin Herbst Rassismus vor

Kiel. Turbulenzen während der Plenartagung: Der Landtag Schleswig-Holstein hatte am Donnerstagmorgen seine Beratungen fortgesetzt und mit einem FDP-Antrag zu sicheren Herkunftsländern und Einreisezentren an den EU-Außengrenzen über ein politisch besonders heikles Thema gesprochen. Doch kaum war die Debatte beendet und der Antrag zur Beratung in die Fachausschüsse überwiesen, beantragte CDU-Fraktionschef Tobias Koch überraschend eine Sitzungsunterbrechung und eine Sondersitzung des Ältestenrates. Was war passiert?

Die SPD-Abgeordnete Serpil Midyatli, die auch SPD-Parteivorsitzende im Norden ist, hatte zweimal für ihre Fraktion gesprochen und deutliche Kritik an der Ausweisung von sicheren Herkunftsländern und von Ausreisezentren an den EU-Außengrenzen zum Ausdruck gebracht. Allerdings überschritt sie beide Male die Redezeit, die allen Abgeordneten gleichermaßen zusteht.

Als Midyatli trotz Ermahnung nicht zum Schluss kam, stellte ihr Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) beide Male das Mikrofon ab. Das ist zwar im Kieler Parlament ungewöhnlich, aber eine erlaubte disziplinierende Maßnahme.

Der Tweet von Kianusch Stender ist inzwischen gelöscht

Der Co-Landesvorsitzende der Jusos, Kianusch Stender aus Flensburg, twitterte daraufhin Sätze, mit denen er Herbst indirekt Rassismus vorwarf und zugleich herausstellte, dass Midyatli Deutsch-Türkin ist: „Es ist schon bezeichnend, dass das komplett weiße Präsidium im #landtagsh @SerpilMidyatli zwei Mal das Mikrofon abdreht, wenn über sichere #Herkunftsstaaten gesprochen wird. In den letzten Tagungen wurde regelmäßig von anderen Abgeordneten die Zeit überzogen, abgestellt wurde nie.“

Pikant: Stender ist nicht nur erster Kandidat auf der Nachrückliste, wenn ein SPD-Abgeordneter vor Ablauf der Legislatur aus dem Parlament ausscheiden sollte. Er ist auch stellvertretender Pressesprecher der Landtagsfraktion.

Als der Landtag um 11.30 Uhr seine Sitzung fortsetzte, trat SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller ans Rednerpult. Die „SPD-Fraktion in Gänze“ teile Stenders Einschätzung nicht. Das Präsidium habe gemäß der parlamentarischen Verabredungen gehandelt. Der Tweet sei inzwischen gelöscht, der Mitarbeiter „aufgeklärt worden“, und Stender habe sich auf Twitter entschuldigt. Damit konnte es zurück zur Tagesordnung gehen. Allerdings war der Tweet auch zwei Stunden später noch im Netz zu finden.

Herbst war sichtlich aufgebracht. „Die SPD hat sich entschuldigt, das nehme ich so hin“, sagte sie kurz darauf den Kieler Nachrichten. Wie sie den Rassismusvorwurf bewerte? „Das macht mich fassungslos.“ Sie leite die Sitzungen nach den Regeln des Protokolls. „Wenn solche Vorwürfe gegen das Präsidium gehen, dann ist es richtig, den Ältestenrat einzuberufen.“ Dort habe es keinerlei Kritik an ihrem Vorgehen gegeben. CDU-Generalsekretär Lukas Kilian twitterte, Stenders Kritik sei seinerseits rassistisch gewesen.

