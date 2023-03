﻿El Samadoni schlägt Alarm: Missstände in Schleswig-Holsteins Sozialämtern

Kiel. Schleswig-Holsteins Sozialämter haben immer größere Probleme, ihre Aufgaben zu erfüllen. Zu diesem Fazit kommt die Landes-Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni. Gründe seien der sich verschärfende Personalmangel in der öffentlichen Verwaltung, aber auch die Flut an neuen Aufgaben. Hauptleidtragende seien allzu oft Bürgerinnen und Bürger, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Behörden selbst trifft keine Schuld. Aber wir haben manchmal den Eindruck, dass wir in ein Wespennest stechen, wenn wir uns dort nach Missständen erkundigen“, sagte El Samadoni am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags. „Häufig können sogar gut besoldete Führungsstellen nicht besetzt werden – es fehlen schlichtweg die Leute.“

El Samadoni: „Das wird schnell zur existenziellen Frage“

Aufmerksam auf den Missstand wurden El Samadoni und ihre Mitarbeiter durch die drastisch gestiegene Anzahl an Beschwerden und Petitionen in ihrem Büro. Beispiel Wohngeld: In den ersten zwei Monaten 2023 habe es 186 Petitionen gegeben. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2022 waren es 116. Beispiel Bürgergeld/Hartz IV: 135 Beschwerden gab es im Januar und Februar dieses Jahres. Im Vorjahreszeitraum waren es 73. Beispiel Sozialhilfe: Statt 55 Petitionen in den ersten zwei Monaten 2022 habe man in diesem Jahr 118 bearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich wären für diese Themen originär die Sozialämter zuständig, stellte El Samadoni fest. Anträge würden dort jedoch allzu oft verzögert bearbeitet, mitunter auch gar nicht. Und bei telefonischen Anfragen melde sich in den Behörden häufig niemand. „Für Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind und nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wird das sehr schnell zur existenziellen Frage.“

In manchem Sozialamt sind 30 Prozent der Stellen nicht besetzt

In manchem Sozialamt seien nur 70 Prozent der Stellen besetzt, mitunter sogar noch weniger. Die Folge: Statt jährlich 180 Fälle müssten Beschäftigte 400 bearbeiten. „Dass das zu Verzögerungen führt, liegt auf der Hand.“ Sie nehme wahr, dass auf den Behördenmitarbeitern ein hoher Druck laste und der Krankenstand hoch sei. „Kein Wunder. Wenn die Aufgabenfülle dauerhaft so hoch ist, dass man sie nicht schaffen kann, dann ist das ein Rezept für einen Burnout.“

Die Bürgerbeauftragte appellierte an Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), ihrer Rolle als Fachaufsicht gerecht zu werde. Es gehe darum, die Last der Sozialämter zu erleichtern und sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, Prioritäten zu setzen und Prüfstandards zu senken. Wurde zu viel Geld ausbezahlt, sollten Ämter Rückforderungen erst ab 100 Euro stellen – „wir hatten schon einen Fall, in dem es um 5,90 Euro ging.“ Der zeitliche Abstand von Kontrollen sei zu verlängern: Statt die Basis für eine Grundsicherung jährlich zu überprüfen, reichten auch zwei Jahre. Darüber hinaus plädiert El Samadoni für Kostenpauschalen, statt die Antragsteller zu detaillierten Nachweisen zu verpflichten.

Gemeindetag verweist auf enorme Aufgaben durch die Flüchtlingswelle

Jörg Bülow, Geschäftsführer des Landes-Gemeindetags, wies jegliche Generalkritik zwar zurück. Er stellte aber fest, dass die Politik den Sozialbehörden enorme zusätzliche Belastungen aufgebürdet habe, ohne den Personalbestand aufzustocken. „Eine Wohn- und Bürgergeldreform zeitgleich mit Flüchtlingswelle ist ohne Abstriche nicht zu bewältigen – das kann man sich doch ausrechnen, oder?“ Bülow forderte, dass der Staat Prioritäten setzen und sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren müsse: auf Sicherheit und soziale Fürsorge für Menschen, die wirklich bedürftig sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Sozialministerium räumte ein, dass der Verwaltungsaufwand im Zuge zahlreicher Entlastungsmaßnahmen gestiegen sei – bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Entlastung werde allerdings nicht durch eine Absenkung gesetzlich vorgegebener Prüfstandards erreicht. Nötig seien bessere behördliche Abläufe – und eine massive Entbürokratisierung. „Wir werden uns auch künftig auf Bundesebene für Verfahrensvereinfachungen einsetzen, zum Beispiel, dass Kleinstbeträge nicht zurückgefordert werden müssen“, versprach Staatssekretär Johannes Albig.