﻿Diskriminierung in Schleswig-Holstein: Fünf extreme Fälle

Kiel. Die Anzahl der Beratungsfälle sei mit 667 Petitionen im Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum weiter hoch. Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni hat am Donnerstag in Kiel den Tätigkeitsbericht ihrer Antidiskriminierungsstelle für die Jahre 2021 und 2022 vorgestellt. Grundlage ihrer Arbeit sei das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Es schützt vor Benachteiligungen aufgrund ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Soll es jedenfalls. Hier fünf der eindrucksvollsten Verstöße.

Keine Einladung zum Bewerbungsgespräch

Eine schwerbehinderte Frau hatte sich Anfang 2021 dreimal bei derselben Kreisverwaltung für verschiedene Stellen beworben. Jedes Mal erhielt sie per E-Mail die Antwort, dass das Auswahlverfahren abgeschlossen sei und man sich jemand anderen entschieden habe. Dabei hatte die Frau jedes Mal auf ihre Schwerbehinderung hingewiesen. Öffentliche Arbeitgeber sind verpflichtet, schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber einzuladen, es sei denn, die Person ist fachlich für die ausgeschriebene Stelle offensichtlich ungeeignet. Die Frau bekam in einem Vergleich für jedes der drei nicht stattgefundenen Bewerbungsgespräche 2000 Euro zugesprochen.

Rassistische Werbetafel als Deko

„Kalter Kuss mit Schokolade“ stand auf einer nostalgischen Blechtafel, die eine junge Berufsschülerin in ihrer Unterkunft fand. Abgebildet war eine Person of Colour. Was die Petentin als rassistisch empfand. Bei der ersten Beschwerde bot man ihr an, das Zimmer zu wechseln, beim zweiten Mal bekam sie zu hören, dass man das Schild nicht ständig auf- und abhängen könne. Die Antidiskriminierungsstelle nahm Kontakt zum Geschäftsführer der Berufsschule auf. Dieser entschuldigte sich, ließ das Schild umgehend abhängen und bot der Schülerin an, beim nächsten Mal die Übernachtungskosten zu erlassen.

Keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio

Eine Angehörige der Sinti wollte sich im Sommer 2021 in einem Fitnessstudio anmelden. Ein Mitarbeiter lehnte das mit Hinweis auf die Landesverordnung zur damaligen Corona-Situation ab: Man dürfe nur eine begrenzte Anzahl an neuen Mitgliedern aufnehmen. Doch eine solche Verordnung existierte gar nicht. Immer wieder wurde die Frau vom Studio vertröstet, dabei hatte das Unternehmen längst mehrfach Werbung geschaltet. Ein Gericht stellte einen Verstoß gegen das AGG fest und sprach der Petentin eine Entschädigung von 1000 Euro plus Zinsen zu.

Altersgrenze im Ehrenamt

Ein 63-jähriger Triathlet bekundete in seinem Verein Interesse an einer eintägigen Ausbildung zum Kampfrichter. Der Landesverband lehnte dies ab: Mit seinen 63 Jahren sei der Mann zu alt, seine Teilnahme sei „nicht zukunftsorientiert“, und die Lizenz der Kampfrichter werde bei Menschen über 70 Jahren ohnehin nicht verlängert. El Samadonis Büro nahm Kontakt zum Verein auf – mit Erfolg: Das Ganze sei ein „Missverständnis“, hieß es. Inzwischen hat der Mann seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Frauen müssen Toilettenbesuch bezahlen

Eine Petentin berichtete, dass sie auf einer Insel in Schleswig-Holstein in einem Einkaufszentrum das WC nutzen wollte. Während der Zugang zum Urinal für Männer kostenlos war, sollten Frauen für die Kabine 50 Cent bezahlen. Darin sah die Frau eine Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts – zumal das Behinderten-WC ebenfalls kostenlos war. Eine Kontaktaufnahme zum Betreiber verlief ergebnislos: Eine Problematik erkannte man dort nicht. Anders bei einer öffentlichen Toilette auf einer anderen Insel: „Dort argumentierte man mit dem erhöhten Reinigungsaufwand“, heißt es im Bericht. Das Amt werde aber überprüfen, ob man künftig entweder alle Sanitäranlagen der Insel kostenlos oder kostenpflichtig anbiete.

KN