﻿Elbehafen Brunsbüttel: Flüchtlinge auf Frachter vor dem Erfrieren gerettet

Das hätte schiefgehen können. Drei Flüchtlinge sind im Elbehafen in Brunsbüttel vor dem Erfrieren gerettet worden. Als „Blinde Passagier“ wollten sie eigentlich nach Irland, hatten sich aber bei dem Schiff geirrt. Der Frachter „Nunavik“ fährt in die eisigen Gewässer der Labradorsee.

Brunsbüttel. Drei Flüchtlinge wollten ein Frachtschiff als „Blinde Passagier“ für eine Flucht von Deutschland nach Irland nutzen. In Brunsbüttel schlichen sie deshalb am frühen Mittwochmorgen an Bord des kanadischen Massengutfrachters „Nunavik“. Der Fluchtversuch hätte für sie aber bereits nach wenigen Tagen zum Tod durch Erfrieren führen können.

„Die drei haben sehr großes Glück gehabt, dass sie bei dem Versuch entdeckt wurden“, sagt Hanspeter Schwartz von der Bundespolizeiinspektion Flensburg. Die Besatzung des 188 Meter langen Frachters „Nunavik“ bemerkte das Trio um 4.30 Uhr während der Nachtwache.

Die drei Männer schlichen im Elbehafen über die Pier zur Gangway und kletterten an Bord. Dort versteckten sie sich in dem am Heck befestigten Freifallrettungsboot. Auch dabei wurden sie beobachtet.

Besatzung des Frachters alarmierte die Bundespolizei

Der Kapitän alarmierte die Bundespolizei. Durch Hinweise der Crew fanden die Beamten des Bundespolizeireviers Brunsbüttel das Trio dann in dem Rettungsboot. Nach dem sicheren Verlassen des Rettungsbootes wurden die drei abgeführt.

Sie wurden dann zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle an der Schleuse gebracht und befragt. Dort stellten die Bundespolizisten bei der erkennungsdienstlichen Behandlung schnell auch die Personalien fest.

Es handelte sich laut Bundespolizei um zwei Marokkaner im Alter von 29 und 32 Jahren. Der dritte Flüchtling ist ein 21-jähriger Syrer, der im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland ist.

Bei der Befragung stellten die Beamten fest, dass Irland das Ziel der Reise sein sollte. Der von dem Frachter geplante Ladehafen Deception Bay klingt zwar britisch oder irisch, liegt aber an der Hudsonstraße in Kanada. Dort herrschen zurzeit Temperaturen von 20 Grad unter Null.

Auf dem Weg zum Ladehafen nimmt die „Nunavik“ auch stets den Weg vorbei an Grönland, was bereits nach wenigen Tagen in dem Rettungsboot zu Dauerfrost geführt hätte.

Die „Nunavik“ ist ein eisbrechender Spezialfrachter der kanadischen Reederei Fednav für den Transport wertvoller Rohstoffe aus arktischen Gewässern. In Deception Bay befindet sich ein Umschlagplatz für die Rohstoffe aus verschiedenen Minen in der Region Quebec. Einmal im Monat ist der 30.000-Tonner dort und lädt Rohstoffe für Europa.

Wie kamen die Flüchtlinge in den Hafen?

Diese Kenntnisse waren den drei Flüchtlingen aber allesamt unbekannt. Der syrische Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Marokkaner wurden an die Ausländerbehörde übergeben.

Die Behörden versuchen jetzt zu klären, wie die drei in Brunsbüttel überhaupt in das hermetisch abgeriegelte und überwachte Hafengelände kommen konnten. Die komplett umzäunte Anlage wird auch mit Video-Technik überwacht.