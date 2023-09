﻿Elektromobilität: 2025 ist Bergfest bei der Busflotte in Kiel

Kostenfrei bis 20:30 Uhr lesen

Entführung in Kiel

Nach der Rettung einer entführten Frau aus Rendsburg vom MFG-5-Gelände in Kiel befassen sich die Ermittler mit der Vorgeschichte der Tat. Der festgenommene Danial A. soll sich schon früher an seinem Opfer vergangen haben. Die Frau hatte selbst in sozialen Medien über eine Gewalttat berichtet.