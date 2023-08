Razzien in Elmshorn: Polizei findet große Mengen Drogen

Elmshorn/Lübeck. Die Kriminalpolizei hat am Dienstag (29. August) in Elmshorn im Kreis Pinneberg bei Durchsuchungen Rauschgift „in nicht geringen Mengen“ und Bargeld sichergestellt. Es handelt sich dabei um mehr als 200 Gramm Kokain und andere Betäubungsmittel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem fanden die Beamten mehr als 20 000 Euro in bar. Das sagte ein Polizeisprecher den LN am Mittwochvormittag. Es besteht laut Staatsanwaltschaft Itzehoe der Verdacht, dass mit den Drogen Handel getrieben wurde.

Razzia in Wohnungen und Vereinsräumen

Mehr als 200 Polizisten durchsuchten in Elmshorn und Uetersen mehrere Wohnungen und Vereinsräume. Die Polizei vollstreckte mehr als zehn Durchsuchungsbeschlüsse gegen 15 Männer im Alter zwischen 18 und 57 Jahren, die des Drogenhandels beschuldigt werden. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 23-Jährige wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Die anderen Männer wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Tatverdächtigen müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten.